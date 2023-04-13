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社會 社會焦點 保障人權

司機遇醉漢！遭狂毆17拳手機還被搶　崩潰喊：為什麼這樣對我

記者張君豪、劉人豪／台北報導

台北有一名男子搭計程車，準備下車時不明原因突然出手毆打司機，還趁機把司機的手機搶走逃跑，司機見狀大喊「你偷走我手機幹嘛啦」、「你為什麼要這樣對我啦」，並跟著下車要把手機搶回，影片被PO上網後，網友紛紛大罵這名疑似酒醉的奧客。警方表示，乘客疑因不勝酒力與駕駛發生口角，雙方暫不提告。

▲▼ 台北計程車。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

▲乘客下車前出手痛毆司機，還把司機手機搶走。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

該段計程車司機遭乘客毆打的影片在網路上瘋傳，從影片可看到，今(13日)早上6時許，男乘客要下車時突然起身往前座靠，伸手要搶司機的手機，司機驚喊「你偷手機就不對，我要告你，我要叫警察來啦」，隨後乘客發現司機奮力抵抗，連續出17拳並且掐司機脖子，司機大喊「你手機還來就好了，我不收你錢」、「你為什麼要這樣對我啦」。

▲▼ 台北計程車。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

▲乘客搶走手機後逃跑，司機下車追上想搶回。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

乘客下車後繞到駕駛座，趁司機不注意時搶走手機逃跑，司機崩潰「你偷走我手機幹嘛啦」、「你還來啦」、「我又沒對你怎樣」，下車想把手機追回，2人在大馬路上追逐，不時還能聽到司機撕心裂肺的喊叫。

針對此案，台北市警局松山分局松山派出所證實，於今(13)天上午6時29分左右接獲報案，稱台北市松山區南京東路五段364號有打架情事，立即派員到場查處。

警方初步了解發現，多元化計程車駕駛開車行經案發地點時，乘客疑因不勝酒力與駕駛發生口角，雙方在車內拉扯、衝突，因而下車理論並報請警，雙方暫不提告，告知相關法律權益後，登記備查。

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