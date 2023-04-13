台北醉男「狂打司機頭部17拳」丟2萬提和解閃人　他硬起來提告

記者張君豪、鄒鎮宇／台北報導

台北一名30歲楊姓男子13日喝醉後搭乘計程車，不明原因毆打31歲史姓計程車司機的頭部，經過拉扯後還搶走手機阻止對方報警，直到員警到場才化解糾紛。對此，計程車工會表示，史姓司機受到很大的驚嚇，目前已決定提告。

▲楊男喝醉後攻擊計程車司機並搶奪對方的手機。（圖／記者張君豪翻攝）



計程車工會表示，被毆打的司機受到非常大的驚嚇，目前情緒仍處於極度不安與害怕，工會聯繫被史姓司機後，已經先說明後續要處理的程序與方式，後續會對該名乘客提出告訴，「在此也要呼籲，政府相關單位應該針對計程車司機的人身安全認真的思考該如何保護，避免司機被毆打的事件一直發生」。

回顧案情，酒醉的楊男13日上午6時29分突然毆打史姓駕駛，除了在車內出拳、拉扯之外，還下車走到駕駛座繼續嗆聲、攻擊，並搶奪史男的手機阻止報警。

▲史姓司機決定提告。（圖／記者張君豪翻攝）



行車紀錄器將過程全都錄下，史姓駕駛起初說「你偷東西（手機）就不對，我要告你，我要叫警察來啦」，楊男聽完立刻從後座往前探身並出拳「你他X很屌是不是啦」等，司機被打17拳後大喊「你手機還來就好了，我不收你錢」、「你為什麼要這樣對我啦」等。

史姓駕駛表示，他不知道楊男為什麼要打他，他的頭部、手部受傷，眼鏡也因此歪了壞掉。當下，楊男表示願意賠償2萬元，讓史男和解不提告，但未得到史男回覆就直接離開。