密件揭俄烏今年「無望和談」　烏克蘭經濟去年萎縮29.1%

▲美國外洩機密顯示，俄烏今年無望和談。（圖／路透）

文／中央社

美國外洩機密顯示，美方情報評估由於俄烏雙方都沒法取得勝利以致都拒絕和談，戰爭恐將會打到2024年；烏克蘭國家統計局公布，因為俄軍入侵，烏克蘭2022年經濟萎縮29.1%。

●密件揭俄烏今年無望和談 不排除基輔政權更迭

「華盛頓郵報」取得的美國外洩機密顯示，美方情報評估由於俄烏雙方都沒法取得勝利以致都拒絕和談，戰爭將會打到2024年，甚至不排除戰事消磨會引發烏克蘭領導階層更迭。

美國媒體上週揭露西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外流到網上，後來發現洩漏範圍不只俄烏戰爭，還有中東、印太等不少攸關美國國安的議題，恐為多年來最嚴重情報破口事件。也有人認為這些外流密件可能真假參半。

華郵報導，密件顯示美國國防情報局（DIA）分析得出結論是即便烏克蘭能收復「可觀」失土並對俄軍造成「難以承受的損失」（但美國情報圈認為兩者都不大可能），基輔的斬獲也不會催生出和平談判。

密件內容說：「考量各種情境，2023年不太可能出現透過談判結束衝突。」

除研判代價高昂的俄烏戰爭不見盡頭外，這份新披露的文件還預測俄烏軍方高層將如何應對戰場挑戰。

文件指出在烏克蘭方面，持續的戰爭消磨會導致國內沮喪氛圍和對戰爭打法的不滿，「會更容易出現領導階層更迭」。

▲烏克蘭2022經濟萎縮29.1%。（圖／路透）



●俄侵略令烏克蘭2022經濟萎縮29.1% 重建需逾12兆元

烏克蘭國家統計局公布，因為俄軍入侵產生的破壞作用，烏克蘭2022年經濟萎縮29.1%。

相較之下，在俄羅斯總統普丁2022年2月下令攻烏之前，2021年烏克蘭在親西方政府領導下的國內生產毛額成長了3.4%。

俄軍入侵造成了數萬烏克蘭人喪生，數百萬人逃離家園，並重創了烏克蘭經濟。

國家統計局指出，建築業是受創最重的產業，去年萎縮了67.6%。

●傳俄烏開戰已逾35萬軍人傷亡

根據在網路上公布的大量文件，在烏克蘭戰場上，俄烏雙方已有多達35萬4000名軍人喪生或受傷。

路透社指出，這些資料據稱是美國情報文件，起來像是美國對於俄烏戰爭的秘密評估，以及美國針對盟友的若干情蒐活動。路透社尚無法獨立核實這些文件的真實性，俄烏在內等部分國家也質疑這些文件是否真實，美國官員指稱，其中一些文件似乎已被篡改。

在這些文件中，有一份日期為2023年2月23日的評估，標題為「頓巴斯（Donbas）地區之戰可能在整個2023 年陷入僵局」。

根據美國國防情報局（Defense Intelligence Agency, DIA）整理的評估，俄羅斯總傷亡人數為18萬9500至22萬3000人，其中有3萬5500至4萬3000人陣亡，有15萬4000至18萬人受傷。

此外，根據標題為「俄羅斯/烏克蘭-評估戰鬥可持續性和消耗」的文件．烏克蘭總傷亡人數為12萬4500至13萬1000人，其中有1萬5500人至1萬7500人陣亡，10萬9000至11萬3500人受傷。

這些數字比俄國或烏克蘭當局公佈的任何傷亡人數多出約10倍。