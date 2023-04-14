　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

別再問了！空姐燦笑狂唸「就是想要你付錢」　超直白廣播爆紅

▲▼精神航空空姐廣播爆紅。（圖／翻攝TikTok）

▲「精神航空」空姐超直白廣播在TikTok爆紅。（圖／翻攝TikTok，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國廉航「精神航空」（Spirit Airlines）一名空姐在起飛前廣播表示，如果旅客要求任何額外服務，包括毯子、充電插座甚至能夠往後放倒的座椅，公司都會收取額外費用，但不接受現金，只能刷卡、Apple Pay或Google Pay，「不論如何，我們都要你付錢」，超直白言論在TikTok爆紅。

影片中，空姐燦笑表示，「不，我們沒有給你手機充電的插座，因為如果我們有的話，我們會向你收費。不，我們沒有毯子可以給你，因為如果我們有的話，這是精神航空，我們會向你收費的。不，你的座位不能放倒，如果它們可以（放倒），再說一次，這是精神航空，我們會向你收費。」

▲▼精神航空空姐廣播爆紅。（圖／翻攝TikTok）

空姐超有氣勢地宣告，「不，我們沒有耳塞可以給你，因為如果我們有，你們都知道這是精神航空，我們會做什麼？」接著把廣播話筒對準旅客，一名男子也超配合地大聲回應「向你收費！」她坦言自己也希望能夠提供旅客所需要的一切，但公司政策讓她無法這麼做。

@cali.style.trucking ♬ original sound - Erick

許多網友很欣賞空姐的誠實與幽默，「她需要升遷」、「笑死，她也受夠精神航空了」，也有人形容這是「無聲辭職」（quiet quitting），也就是一個人只完成份內工作，結束後就會準時下班，不加班也放棄升職加薪的態度。不過，另一些人認為此舉相當不專業，儘管「精神航空」主打低成本，「不意味著他們員工的行為要如此狹隘且廉價」。

「精神航空」創立於1980年，總部位於佛州，主要經營加勒比海及中南美洲的國際航線，但截至2022年卻是世界評鑑機構Skytrax評價最差的航空公司之一，還曾是Skytrax上唯一的兩顆星航空公司。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
春風二哥自轟亡　「關鍵5分鐘」原因曝光
用假App狂騙2500萬　爽住台中豪宅開野馬跑車
快訊／林森北路連3處火災　遭惡意縱火
快訊／民族東路特斯拉爆開！　2騎士被撞飛
快訊／三讀通過！　恢復民眾檢舉違停等12項
快訊／女騎士遭輾斃！　慘死油罐車輪下
史上最慘！　德州牧場爆炸「燒死1.8萬頭乳牛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

別再問了！空姐燦笑狂唸「就是想要你付錢」　超直白廣播爆紅

美軍機洩密嫌落網畫面曝！　調查靠「廚房檯面照」成功鎖定身份

爆乳黑手「激洩深溝」教修車！丟飯碗轉戰18禁副業　嗨喊：賺更多

京都拉麵店點餐！被問「加大蒜嗎」　他回4字...竟遭店家開嗆

工地傳屍臭！25歲女遭全裸塞進樓梯間「水泥灌漿」封屍

史上最慘！德州牧場爆炸「燒死1.8萬頭乳牛」　驚人畫面曝

女優洞穴解放拍大尺度慾照　拍一半「突然漲潮」尷尬找搜救隊救命

泰國古廟驚傳鬧鬼！僧侶半夜尿急瞥見人影　手抖拍下猙獰女鬼臉

洩密案主嫌軍階低　「21歲國民兵」如何取得敏感文件？可能原因曝

英國最高雲霄飛車卡半空　遊客發抖走下「72m高狹窄樓梯」逃命

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

王世堅怒批北市府螺絲鬆了　送蔣萬安「螺絲起子」：拴緊

別再問了！空姐燦笑狂唸「就是想要你付錢」　超直白廣播爆紅

美軍機洩密嫌落網畫面曝！　調查靠「廚房檯面照」成功鎖定身份

爆乳黑手「激洩深溝」教修車！丟飯碗轉戰18禁副業　嗨喊：賺更多

京都拉麵店點餐！被問「加大蒜嗎」　他回4字...竟遭店家開嗆

工地傳屍臭！25歲女遭全裸塞進樓梯間「水泥灌漿」封屍

史上最慘！德州牧場爆炸「燒死1.8萬頭乳牛」　驚人畫面曝

女優洞穴解放拍大尺度慾照　拍一半「突然漲潮」尷尬找搜救隊救命

泰國古廟驚傳鬧鬼！僧侶半夜尿急瞥見人影　手抖拍下猙獰女鬼臉

洩密案主嫌軍階低　「21歲國民兵」如何取得敏感文件？可能原因曝

英國最高雲霄飛車卡半空　遊客發抖走下「72m高狹窄樓梯」逃命

北部親子飯店首推這5間！可愛小鹿陪玩、忍者射箭、划船餵魚全都來

狂竄17家手搖飲！「竹北老闆撐不住」10萬頂讓　1原因慘哭：嚇死人　

玖壹壹春風結拜二哥槍轟爆頭亡　與妻見面「關鍵5分鐘」扣下板機

婚後抓到夫狂約砲！人妻氣炸回娘家　竟被反嗆：別回來了

林書豪加盟後勝率7成5　兩名將看好鋼鐵人「超車」進季後賽

三重校園驚見怪男！2度闖國小校園　早自習躲水溝...嚇壞學童　　

別再問了！空姐燦笑狂唸「就是想要你付錢」　超直白廣播爆紅

郵局4／17日開放拿6000元　一圖看單雙號分流領取流程

8萬人報考統測月底登場！自主篩檢陽性可應試「考生要全程戴口罩」

台灣精品獎獲獎益處多　提高品牌能見度、參與豐富多元國內外廣宣

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

國際熱門新聞

交不到女友　165男忍痛「斷骨增高」12公分

金龍魚閉口絕食　他扳開嘴賺翻了

美洩密嫌犯曝！才剛晉升曾獲空軍成就獎

工地傳屍臭！25歲女遭「水泥灌漿封屍」

五角大廈：普丁正抗癌化療　俄將領密謀故意輸掉對烏戰爭

美德州牧場爆炸　燒死1.8萬頭牛

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

美研究：ChatGPT能預測股價　分析師飯碗不保了

路透：五角大廈鎖定洩密嫌　空軍民兵將被捕

數據顯示通膨持續降溫　美股收紅383點

五角大廈洩密案　FBI逮捕21歲國民警衛隊員

古廟驚傳鬧鬼！僧侶拍下猙獰女鬼臉

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

福岡「18禁」拉麵名店爆紅！小孩禁入內

更多熱門

相關新聞

美洩密嫌落網畫面曝！因廚房檯面照被鎖定

美洩密嫌落網畫面曝！因廚房檯面照被鎖定

美國21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Teixeira）因涉嫌洩露機密軍機，在13日被美國當局逮捕。美媒隨後揭露了泰謝拉被捕的現場畫面，而其中幫助媒體鎖定嫌犯的關鍵證據居然是一張廚房檯面照。

爆乳黑手激洩深溝　副業賺更多

爆乳黑手激洩深溝　副業賺更多

美德州牧場爆炸　燒死1.8萬頭牛

美德州牧場爆炸　燒死1.8萬頭牛

21歲國民兵如何取得機密文件？　可能原因曝光

21歲國民兵如何取得機密文件？　可能原因曝光

女被男鄰居恐怖分屍　開膛碎屍吊掛半空中

女被男鄰居恐怖分屍　開膛碎屍吊掛半空中

關鍵字：

北美要聞精神航空廉價航空廉航

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

快訊／3550竹北人棄領6000　7人失格原因曝

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面