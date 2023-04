史上最慘！德州牧場爆炸「燒死1.8萬頭乳牛」　驚人畫面曝

▲南福克乳牛場發生嚴重火災,濃厚黑煙直竄天際。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

美國德州10日發生一起嚴重爆炸事故,導致至少1萬8000頭乳牛死亡、1人重傷,是美國有史以來死傷最慘重的牧場火災。警方指出,可能是設備過熱點燃甲烷引發火災。據估算,每頭乳牛在德州的價值約為2000美元(約新台幣6萬元),該牧場損失恐高達數千萬。

綜合ABC NEWS、USA TODAY等報導,位於德州卡斯特羅郡(Castro)迪米特市(Dimmitt)的南福克乳牛場(South Fork Dairy)10日突然發生爆炸,當時乳牛皆在圍欄內等待擠奶,導致牧場內9成以上的乳牛喪生,只有一小部分倖存,一名飼養員重傷送醫後無恙。

