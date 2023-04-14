桃園又爆虐童！教保員集體霸凌　小孩慘淪人肉拖把…教育局回應了

▲桃園市議員黃瓊慧召開記者會，踢爆幼兒園虐童 。（圖／翻攝黃瓊慧臉書）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園市3月底才爆出托嬰中心托育員抓著2幼童頭撞櫃子案件，但沒想到另一家幼兒園今（14）日又爆出虐童案件！桃園市議員黃瓊慧今召開記者會，直指幼兒遭到教保員集體霸凌，「將幼兒當人肉拖把」，痛批桃園市教育局毫無作為。

桃園市議員黃瓊慧今召開記者會，踢爆桃園市又發生虐童案件，只因為孩子尿濕褲子，就被老師在同學的面前當人肉拖把在地上拖，行徑非常粗暴、惡劣，直到家長發現孩子舉動異常，經常夜哭、抗拒上學，才發現孩子在學校遭受這些對待，「我就問教育局是不知道這些情況，還是默許這些情況來發生？」

黃瓊慧怒指，家長在多次尋求市府協助後，卻屢屢遭到官腔答覆，且調查消極，讓家長只能自己當柯南解決問題，家長也因此心寒決定向大眾發表沉痛控訴。黃瓊慧表示，自己在看完影片之後真的非常痛心，「桃園市教育局你們到底在哪裡？」

對此，桃園市教育局稍早也發表說明回應，教育局針對此事深感遺憾及抱歉，後續將會同政風單位進行調查，若有不法情事，依相關規定辦理；另未積極協助部分，送考績會考核，再次向家長致歉。

教育局表示，事發後於3月24日有派員到園查察，並確認教保服務人員不當對待幼兒屬實，後續也於3月31日召開教保相關人員違法事件調查處理審查小組會議，審查小組亦認定不當對待屬實，故移請認定委員會召開會議審議，如該教保員涉有教保服務人員條例第33條規定情形，則依該條例及相關規定辦理處幼兒園與該名教保員罰鍰，或審酌認定該員一至四年或終身不得於幼兒園服務。

經查，該教保員目前已調離現職，教育局也責請該園檢討改善並派員督導該園加強教職員正向管教與輔導幼兒之相關專業知能，除此之外，後續將加強不定期稽查，協助該園專業教保之學習環境。

此外，這起案件也已通報社會局，後續也會依兒童及少年福利與權益保障法第97條規定，裁罰6萬元以上60萬元以下罰鍰並公布行為人姓名。另外，教育局會安排專業輔導人員對該生進行心理輔導；並持續追蹤該園改善及幼兒輔導情形。