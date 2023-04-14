申請良民證逐年增！　即日起進入平台免出門就可辦...郵寄到家

▲▼申辦良民證，自今年4月11日起，民眾可利用手機或電腦直接進入平台辦理。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

警察刑事紀錄證明（俗稱良民證）-便民新措施再升級，自4月11日13時起新增「網路申請、郵寄領證」的服務，民眾可利用手機或電腦線上申請，並透過MyData平台線上核驗身分及利用信用卡線上繳費，經各警察局審核製證後，以郵件寄達，民眾省去填寫申請表、臨櫃申請及取件之時間。

花蓮縣警察局良民證申請案件自2015年3332件至2022年1萬647件，增加7,315件，成長312.95%，平均年成長39.12%。因疫情解封及安心即時上工計畫、Foodpanda外送員、補教業、超商業、公益彩券經銷商等續約申請緣故，預估112年核發件數約2萬餘件。

花蓮縣警察局表示即日起，民眾無須出門排隊申辦警察刑事紀錄證明，申請人只要利用網路申請及透過數位發展部MyData平台核驗身分後，即可自動將個人資料帶入警察刑事紀錄證明申請系統，填妥資料且完成信用卡線上繳費後，各受理端即進行審核及製證作業，並以掛號郵件寄達民眾指定地址。民眾在家領證，節省舟車往返、臨櫃辦理、繳費及身分驗證之時間，以網路代替馬路，達到網路申請，郵寄領證之目的。

花蓮縣警察局局長呂世明表示目前仍有提供民眾即時發證服務，無紀錄者申請當日可領證。若有任何疑義，服務時間（非假日週一至週五0800至1700中午不休息）歡迎致電警察局詢問，電話:03-8224023或03-8223146。

民眾如對良民證申領便民新措施有任何疑問，可至內政部警政署全球資訊網（www.npa.gov.tw）「線上申辦/警察刑事紀錄證明書（良民證）」項下問答集或※請上花蓮縣警察局官網http://www.hlpb.gov.tw/iframcontent_edit.php?menu=175&typeid=2331。

查詢申請方式或逕洽網站中所列各直轄市、縣（市）政府警察局外事科（連江縣、金門縣請洽行政科）。

※有關數位發展部MyData服務相關問題，請於該部「個人化資料自主運用(MyData)平台」查詢，網址： https://mydata.nat.gov.tw/，可撥打客服電話0800-009-868，或電郵mydata@moda.gov.tw洽詢。

