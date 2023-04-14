　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

申請良民證逐年增！　即日起進入平台免出門就可辦...郵寄到家

▲▼申辦良民證，自今年4月11日起，民眾可利用手機或電腦直接進入平台辦理。（圖／花蓮縣警察局提供）

▲▼申辦良民證，自今年4月11日起，民眾可利用手機或電腦直接進入平台辦理。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

警察刑事紀錄證明（俗稱良民證）-便民新措施再升級，自4月11日13時起新增「網路申請、郵寄領證」的服務，民眾可利用手機或電腦線上申請，並透過MyData平台線上核驗身分及利用信用卡線上繳費，經各警察局審核製證後，以郵件寄達，民眾省去填寫申請表、臨櫃申請及取件之時間。

花蓮縣警察局良民證申請案件自2015年3332件至2022年1萬647件，增加7,315件，成長312.95%，平均年成長39.12%。因疫情解封及安心即時上工計畫、Foodpanda外送員、補教業、超商業、公益彩券經銷商等續約申請緣故，預估112年核發件數約2萬餘件。

花蓮縣警察局表示即日起，民眾無須出門排隊申辦警察刑事紀錄證明，申請人只要利用網路申請及透過數位發展部MyData平台核驗身分後，即可自動將個人資料帶入警察刑事紀錄證明申請系統，填妥資料且完成信用卡線上繳費後，各受理端即進行審核及製證作業，並以掛號郵件寄達民眾指定地址。民眾在家領證，節省舟車往返、臨櫃辦理、繳費及身分驗證之時間，以網路代替馬路，達到網路申請，郵寄領證之目的。

▲▼申辦良民證，自今年4月11日起，民眾可利用手機或電腦直接進入平台辦理。（圖／花蓮縣警察局提供）

花蓮縣警察局局長呂世明表示目前仍有提供民眾即時發證服務，無紀錄者申請當日可領證。若有任何疑義，服務時間（非假日週一至週五0800至1700中午不休息）歡迎致電警察局詢問，電話:03-8224023或03-8223146。

民眾如對良民證申領便民新措施有任何疑問，可至內政部警政署全球資訊網（www.npa.gov.tw）「線上申辦/警察刑事紀錄證明書（良民證）」項下問答集或※請上花蓮縣警察局官網http://www.hlpb.gov.tw/iframcontent_edit.php?menu=175&typeid=2331

查詢申請方式或逕洽網站中所列各直轄市、縣（市）政府警察局外事科（連江縣、金門縣請洽行政科）。

※有關數位發展部MyData服務相關問題，請於該部「個人化資料自主運用(MyData)平台」查詢，網址： https://mydata.nat.gov.tw/，可撥打客服電話0800-009-868，或電郵mydata@moda.gov.tw洽詢。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
全力衝刺糗了！跑壘記錯出局數　慘遭教頭換下場
終極大魔王來了！他心痛噴5萬元　全場激怒：一堆人不用繳
大腸癌與生活習慣相關　醫：早發現治癒率9成
快訊／總統將出席卻爆「緝毒英雄」涉貪！　火速拔官
派謝龍介出戰「士林大同」立委！ 　藍營：他沒有拒絕
桃園幼兒被當「人肉拖把」！　惡劣虐童畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

網路隨意買賣醫療器材　台東縣衛生局：恐觸法

留指紋防走失！失智症走失每年近1500人　花蓮警下鄉指紋建檔

基隆仁愛國小歡慶「潑水節」　謝國樑：打造國際城市願景

台東警深耕社區警政再出發　分局長親向里民傳授識詐撇步

申請良民證逐年增！　即日起進入平台免出門就可辦...郵寄到家

持續75年付出受肯定！門諾獲企業贈山巡車　行動醫療再升級

花蓮鳳林西瓜受寒害！受災面積達135公頃　啓動爭取現金救助

嘉義木瓜果園科技導入　智慧農業提高收入穩定供銷

嘉義市光織影舞奪謬思設計金獎　再度打響國際能見度

尋找夢想家！　花蓮青年夢想家起跑...可領7萬行動奬金

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

網路隨意買賣醫療器材　台東縣衛生局：恐觸法

留指紋防走失！失智症走失每年近1500人　花蓮警下鄉指紋建檔

基隆仁愛國小歡慶「潑水節」　謝國樑：打造國際城市願景

台東警深耕社區警政再出發　分局長親向里民傳授識詐撇步

申請良民證逐年增！　即日起進入平台免出門就可辦...郵寄到家

持續75年付出受肯定！門諾獲企業贈山巡車　行動醫療再升級

花蓮鳳林西瓜受寒害！受災面積達135公頃　啓動爭取現金救助

嘉義木瓜果園科技導入　智慧農業提高收入穩定供銷

嘉義市光織影舞奪謬思設計金獎　再度打響國際能見度

尋找夢想家！　花蓮青年夢想家起跑...可領7萬行動奬金

美軍機洩密嫌落網畫面曝！　調查靠「廚房檯面照」成功鎖定身份

體育署跟進修法嚴懲黃牛　PLG、T1少見炒作票價原因曝

華梵攜手國家地理雜誌！前進十所校園舉辦「攝影入校講座」

網路隨意買賣醫療器材　台東縣衛生局：恐觸法

超濃肉醬+莫札瑞拉起司！　速食店「熔岩起司熱狗堡」1門市限定吃

留指紋防走失！失智症走失每年近1500人　花蓮警下鄉指紋建檔

林安可腦震盪後二軍復健賽　今天會打幾次？鎖定ETtoday直播

Simon D唯一舊愛要結婚了　小10歲男偶像主動進攻：第一眼愛上她

梅西入選《時代雜誌》百大人物　費德勒寫評語：一如既往的偉大

裕民10萬噸超巴拿馬極限型節能船「裕超輪」交船　簽有一年長約

主人狂叮嚀「不要手賤」　調皮貓眼盯他推倒飲料

地方熱門新聞

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

嘉義紅豆餅公明店要關了！老闆曝無奈原因

打造自行車友善城市　侯友宜：再增40公里自行車道

搶攻普發6000　統領母親節加碼5000

張善政頒發2023世客博　海內外社團顧問聘書

最高獎金5萬　桃園尋找「首惜」廚師

2023灣聲樂團行腳音樂會　林口長庚演出首場

皆伐八里非保護區紅樹林　恢復淡水河物種多樣性

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

藤枝國家森林遊樂區4/21日起免預約　現場購票入園

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

開車旅遊撞落後視鏡　警一招解圍

阿北騎機車街道搖晃　暖警助返家

更多熱門

相關新聞

向曾格爾求償200萬　公關女強人因這事挨告

向曾格爾求償200萬　公關女強人因這事挨告

公關女強人岳啟儒不滿婚姻遭「登山女神」曾格爾介入，憤而向曾女求償200萬元，案件仍在士林地院審理中，另一方面，岳啟儒卻因創設的「哇哉上課」時尚平台1篇評論文章，疑似影射簡姓設計師抄襲而挨告妨害信用，台北地檢署調查認為岳啟儒只是平台公司負責人，無須為他人撰稿內容負責，11日處分不起訴。

普發6千　花蓮各戶政所啟動便民窗口協助登記

普發6千　花蓮各戶政所啟動便民窗口協助登記

出門前滑一下手機　爸一抬頭被瞪

出門前滑一下手機　爸一抬頭被瞪

出門背脊涼　八字眉門邊哀怨目送

出門背脊涼　八字眉門邊哀怨目送

太管處大力支持　大同大禮部落可申請民宿登記

太管處大力支持　大同大禮部落可申請民宿登記

關鍵字：

申請良民証逐便民平台出門郵寄

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

愛上會很累的三大星座！

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面