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社會 社會焦點 保障人權

向曾格爾求償官司打得正火熱　公關女強人因這事衰挨告

▲▼公關女強人岳啟儒創設的時尚平台。（圖／翻攝Wazaiii）

▲公關女強人岳啟儒創設網路平台，除邀請達人撰文評論時尚，也開課傳授實戰經驗。（圖／翻攝Wazaiii）

記者劉昌松／台北報導

公關女強人岳啟儒不滿婚姻遭「登山女神」曾格爾介入，憤而向曾女求償200萬元，案件仍在士林地院審理中，另一方面，岳啟儒卻因創設的「哇哉上課」時尚平台1篇評論文章，疑似影射簡姓設計師抄襲而挨告妨害信用，台北地檢署調查認為岳啟儒只是平台公司負責人，無須為他人撰稿內容負責，11日處分不起訴。

岳啟儒2004年成立仲誼公關，除了是公關界知名女強人外，2017年再以創誼公司開設了哇哉上課(Wazaiii)時尚觀點平台，除了介紹最新時尚潮流，平台也集結多元且具追隨者的達人駐站，並向達人邀稿評析時尚。

2021年5月31日，筆名A.view的林姓男子發表文章「你確定身上穿的是原創設計？談時尚界的抄襲與致敬」，文中評比了國內外設計雷同的案例，其中台灣簡姓女設計師的2021年秋冬系列作品，遭點名充滿了國外設計師的2021年早春系列作品。

簡女不滿被設計心血被影射是抄襲，控告林男以及挖哉上課平台負責人岳啟儒涉嫌妨害信用，檢察官調查，平台對外邀稿後，只是做形式上審核，無法實質審查內容，文章是否觸法與平台無關，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴岳啟儒，至於撰文的林男涉案部分，則因管轄關係，報請高檢署移轉高雄地檢署接手偵辦。

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