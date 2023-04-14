嘉義市光織影舞奪謬思設計金獎　再度打響國際能見度

▲▼ 嘉義市「2022光織影舞」，再奪美國謬思設計金獎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

於嘉義市北香湖公園舉辦的「2022光織影舞」光影藝術展，已成為嘉義市知名觀光旅遊品牌與城市IP，繼去（111）年7月成功以「新月漫遊－最大規模的太陽能燈展示」（Largest display of solar lanterns）刷新高懸3年的金氏世界紀錄™稱號，今（112）年4月更以「宇宙之巔」作品榮獲國際設計大獎「2023謬思設計獎－燈光設計項目」金獎，從來自全球6,300件參賽作品中脫穎而出，讓嘉義市公園2.0之美閃耀世界舞台。

嘉義市長黃敏惠表示，此次「光織影舞」再奪國際設計大獎，成為臺灣之光，除了代表嘉義市「將設計美學導入城市治理」，也說明市府推動公園2.0的成果。我們兼顧全齡及毛小孩的需求，例如「番仔溝公園：酷炫機器人遊戲場」、「中央廣場：森林冒險遊戲場」、「中正公園：百科全書遊戲場」等多座共融遊戲場，以及「嘉義市首座寵物公園」也正在施工，積極打造「一公園一特色」，不僅改善公園硬體設備，更充分融入景觀設計及燈光設計等概念，讓公園活化為舉辦藝文、觀光活動的場域，讓「綠美學」成為城市景觀與城市生活的重要一環，更是作為幸福宜居、低碳綠能、永續城市的關鍵。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，「光織影舞」連兩屆舉辦均獲得國際設計大獎，包括「2020美國紐約設計獎－策劃展覽項目」銀質獎、「2021謬思設計獎－燈光設計項目」最高榮譽白金獎及「2023謬思設計獎－燈光設計項目」金獎，逐漸打響此一城市IP的國際能見度，是嘉義市每個人的榮耀，未來我們也會持續爭取更多國際獎項，讓嘉義市的光影之美被世界看見。今年，「光織影舞」將規劃更多元精采的主題光影作品與光影秀，屆時歡迎大家共襄盛舉！

「謬思設計獎」（MUSE Design Awards）為「國際獎項協會」（International Award Association, IAA）創立的世界級競賽，亦是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一，集結全球跨領域設計思維，以創新卓越的評選標準，選拔及表彰具獨創性與富涵深度的作品。「2022光織影舞」之最大量體作品「宇宙之巔」，融合公園既有的黑板樹林達到視覺延伸效果，透過「全臺最大LED立體矩陣」創造如元宇宙（Metaverse）虛擬世界的沉浸式光影場景，其獨創性及設計典範從來自全球6,300件參賽作品中脫穎而出，榮獲「謬思設計獎－燈光設計項目（Lighting Design）」金獎之肯定，與挪威奧斯陸自然歷史博物館（Natural History Museum, Oslo）及北京時尚設計廣場（751 D • PARK）齊名。

得獎網址：https://design.museaward.com/winner-info.php?id=13209