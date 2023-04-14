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罕見「複合日食」下周四中午登場！全台可見　錯過得等到2030年

▲▼罕見「複合日食」下周四登場，圖為當天台北所見食甚模擬畫面。（圖／台北天文館提供）

▲罕見的「複合日食」將在下周四登場，圖為當天台北所見的食甚模擬畫面。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意！下周四（20日）將發生罕見的「複合日食」，台灣各地自當天中午12：16起可陸續看見「日偏食」奇觀，台北天文館表示，各地因地理位置不同，發生時間與食分也略有差異，以台北市為例，日食開始於12:34（初虧），13：11太陽被遮蔽最多（食甚，食分0.089），13:47日食結束（復圓），全程歷時約1.2小時，而越往東南方則開始時間越早，食分也越大，而蘭嶼初虧時間則提早到12:16，食分則達0.17，這也是台灣在2030年6月之前最後一次日食，民眾請把握機會觀賞。

台北天文館表示，所謂「複合日食」，是指在同一次日食中，因地球曲率而造成日食帶內不同地區出現日全食、環食與偏食三種食相，而通常全食與環食不會在同次日食中出現。以本次複合日食來說，在東帝汶東部、西巴布亞部分地區和澳洲西部的埃克斯茅斯半島可以看到日全食，而日環食只在法屬南部屬地北方的印度洋和馬紹爾群島東南方的太平洋上才能看到。

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▲▼罕見「複合日食」下周四登場，台北天文館公布全台觀賞時間。（圖／台北天文館提供）

▲台灣位於偏食帶，天文館公布觀賞時間。（圖／台北天文館提供）

天文館分析，「複合日食」發生機率僅3.1%，在21世紀224次日食中，只有7次，相當罕見，上一次在2013年11月，而下次為2031年11月；這次日偏食，台灣位於偏食帶，歷時1時12分13.2秒，初虧自中午12時34分起，13時10分食甚時最大，遮蔽日面面績約3.150%，在下午13時46分復圓。

對於不想錯過這次「複合日食」民眾，台北天文館提醒，觀察日食最好以針孔投影法間接觀賞，即使用日食專用眼鏡觀看，也不宜超過一分鐘，更不可用肉眼或一般太陽眼鏡直視太陽，以免對眼睛造成永久性損害。

天文館在下周四當日中午12時至14時，將開放太陽望遠鏡供民眾觀賞日食，並提供簡易型日食觀測工具，也將在YouTube「台北天文館」頻道進行線上直播解說，提供國內外日食影像，是最安全便利的日食觀賞方式。

▲▼罕見「複合日食」下周四登場，台北天文館公布全台觀賞時間。（圖／台北天文館提供）

▲罕見「複合日食」下周四登場，台北天文館公布全台觀賞時間。（圖／台北天文館提供）

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