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金星＋「水星東大距」下周接力登場　欣賞最亮行星與最美星團相遇

▲▼4月11日金星合昴宿星團模擬圖。（圖／台北天文館提供）

▲金星合昴宿星團被譽為「最亮行星與最美星團在夜空相遇」，圖為4月11日模擬圖。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意了！下周將有接連兩場天文秀接力登場，下周二（11日）率先登場的是「金星合昴宿星團」，被譽為「最亮行星與最美星團在夜空相遇」，緊接著下周三（12日）則是「水星東大距」登場，台北天文館表示，民眾以肉眼可看見，但以雙筒望遠鏡或天文攝影將可欣賞更壯觀的天文現象。

下周二登場的「金星合昴宿星團」，台北天文館表示，這是最亮的行星與最美的星團相遇在夜空，當天晚上19時天色全黑後，在西方天空最亮的星即為金星，亮度達-4.0等，昴宿星團在其右側不到2.5度，在金星的指引下非常容易辨識。

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台北天文館指出，昴宿星團又被稱為「七姊妹星團」，是位於金牛座的一個年輕疏散星團，由數百顆形成不到一億年的藍色明亮恆星組成，周圍散佈大量氣體與塵埃，肉眼即可看見，若以雙筒望遠鏡觀賞或透過天文攝影更是壯觀，堪稱全天最美星團，在當晚21時西落前均可觀賞。

▲▼4月12日傍晚時所見水星與其外觀模擬圖。（圖／台北天文館提供）

▲4月12日傍晚時所見水星與其外觀模擬圖。（圖／台北天文館提供）

下周三則是今年首次的「水星東大距」，台北天文館表示，水星是內行星，平時都在太陽附近難以觀察，而從地球上所見的水星離太陽最遠，屆時在日出或日落時所見的水星仰角較高，最容易觀看，當水星位在太陽以東時稱為「東大距」，可在日落後的西方天空看見；位在太陽以西時為「西大距」，可在日出前的東方天空看見。

台北天文館指出，在「大距」前後幾天，常被陽光掩沒的水星，與太陽夾角達到最大，也最適合觀賞，水星在下周三時，和太陽相距可達19.5度，黃昏天色漸暗後出現在西方低空，民眾以肉眼或雙筒望遠鏡就可看見亮度0等的水星，若透過天文望遠鏡放大，還可看出其如弦月般的外觀。

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