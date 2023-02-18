50幾顆星鏈+美麗星團同步登場！今晚7點抬頭看熱鬧星空

▲今晚夜空很熱鬧，圖為Graham Gardner在16日晚間拍攝的星鏈衛星通過夜空畫面。（圖／台北天文館）

記者許敏溶／台北報導

今晚記得抬頭看！今（18日）是補班補課，台北天文館表示，不管今晚民眾是在放學或下班途中，7點前後，記得抬頭欣賞一下美麗夜空，除了頭頂明亮的紅色火星，一旁全天最美麗、最易見的星團：M45昴宿星團之外，西方還有耀眼的金星，和剛登上太陽系衛星數量寶座的木星，而在正北方的北極星上方約一個拳頭寬，將有50幾顆「星鏈」衛星以整齊序列劃過星空，罕見而壯觀。

今天是週末，但不少民眾今天得補班、補課，心情難免有點低落，但台北天文館表示，冬季是全年亮星最多的季節，不但星座眾多而且很好辨認，金牛座便是其中之一，而昴宿星團M45更是當中最美麗的星體，彷若由500多顆恆星簇集而成的星空珠寶盒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲肉眼可見的金牛座昴宿星團，在望遠鏡下更是光彩奪目。（圖／台北天文館提供）

此外，台北天文館指出，星鏈衛星是SpaceX公司提供全球網路服務計畫，每次發射50至60顆，迄今已有3580顆星鏈衛星部署在低地軌道上，最終總數將達約1.2萬顆，而這些衛星會反射陽光而對天文觀測造成嚴重影響，所以SpaceX公司也致力於降低其亮度。周末晚間七時前後幾分鐘內，將出現在北極星上方的星鏈衛星群，是2月2日才剛發射入軌，亮度約3至3.5等，大約是北極星的一半亮，在無光害處以肉眼即可看見，用雙筒望遠鏡則更容易捕捉到其蹤跡。

台北天文館表示，在周末晚間19時至21時，開放專業天文望遠鏡提供民眾觀賞，而宇宙劇場在今晚、25日的19時及19時30分，各開放一場冬季星座的主題解說節目，想認識燦爛冬季星空，一定要把握最後機會，且上述活動都是免費，歡迎民眾一起到天文館賞星。

