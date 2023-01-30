錯過這次今生看不到！綠色彗星ZTF本周三最近「雙筒望遠鏡可見」

▲ZTF彗星將在本周三達到近地點，民眾一旦錯過，今生就再也看不到。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意了！全球天文迷引頸期盼的綠色彗星「C/2022 E3（ZTF）」，本周三（2/1日）抵達近地點，台北天文館指出，在此前後幾天，亮度也達到最高，民眾不僅利用雙筒望遠鏡即可觀賞，也可望成為今年最亮彗星，由於其軌道達5萬年，民眾若錯過這次機會，今生就再也看不到這顆美麗星體。

台北天文館表示，ZTF彗星在去年3月被發現，天文學家預估其亮度將達肉眼可見程度，今年1月12日通過近日點後，亮度如預期般逐漸升高，並被許多天文愛好者拍攝到，而這顆彗星不僅有瀰散的彗髮、長長的彗尾，而且逆向彗尾也相當明顯，其彗髮獨特的綠色色調，則是來自於彗星中的雙原子碳。

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ZTF將在後天、也就是本周三達到近地點，台北天文館建議民眾，可在每天午夜前後，在較無光害環境下，以雙筒望遠鏡朝向北方，配合天空中亮星的相對位置，如北斗七星、北極星、御夫座的五車二等亮星，來搜尋並觀賞這顆難得一見的彗星，它在望遠鏡中為呈現瀰散狀的亮點，與恆星明顯不同，很容易分辨。

▲ZTF彗星過近地點前後幾日午夜0時在夜空中的位置，可由標示亮星的相對位置搜尋。（圖／台北天文館提供）

根據國外媒體報導，ZTF彗星繞太陽公轉一次就要花費5萬年，台北天文館表示，依照目前軌道推算，ZTF彗星公轉一次要花花費5萬年，但由於彗星軌道很容易受到其他星系影響，所以5萬年只是推估，但可以確定的是，民眾若錯過這一次，有生之年絕對再也看不到ZTF彗星，所以民眾要把握這次機會，天文館將在周三晚上19時30分起，於YouTube「台北天文館」頻道進行線上直播解說。