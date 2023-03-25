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小行星明凌晨掠過地球！天文館：距離比月球還近「小望遠鏡可見」

▲▼2023DZ2小行星周日凌晨近掠，小望遠鏡可見。（圖／台北天文館提供）

▲2023DZ2小行星周日凌晨近掠，民眾利用小型望遠鏡也可看見。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意！一顆名為2023 DZ2的近地小行星，今（25日）傍晚起，已經比月球的距離還近，短暫成為離地球最近的天體，預計台灣時間明（26日）天凌晨4時左右，以時速2.8萬公里速度，從距離地球僅17.3萬公里處掠過，在沒有光害地區，民眾以小型望遠鏡，甚至品質較好的雙筒望遠鏡就可看見。

台北天文館表示，2023 DZ2今年2月27日被發現，屬於阿波羅族小行星，由岩石組成，每3.16年繞太陽公轉一周，屬近地天體，直徑估計約43到95公尺間，和一座足球場大小差不多。

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台北天文館指出，2013年2月時俄羅斯車里雅賓斯克上空也有直徑約20公尺小行星進入地球大氣層，當時產生音爆造成多人受傷，雖然2023 DZ2比前述小行星大，但不會撞擊地球或進入大氣層，民眾不必擔憂，而根據天文學家估算，2026年時也不會撞擊地球。

▲▼2023DZ2路徑與月球軌道的比較。（圖／台北天文館提供）

▲2023DZ2路徑與月球軌道的比較。（圖／台北天文館提供）

台北天文館進一步表示，根據美國太空總署NASA提供的數據計算，2023 DZ2最接近地球的時刻在明天凌晨3時52分左右，但隨著軌道的變化，可能會有些許差異。由於2023 DZ2最接近地球時的距離很近，所以亮度也較高，大約10等左右，在沒有光害地區，以小型望遠鏡，甚至品質較好的雙筒望遠鏡就可以看見，尤其當其距離最近時，位於室女座與烏鴉座交界處，像一個在恆星間緩慢移動的光點。

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