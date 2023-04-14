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從好萊塢視效進軍虛擬人技術　謝安領軍Digital Domain帶來全新視野

▲▼數字王國執行長謝安專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲數字王國Digital Domain執行長謝安。（圖／記者周宸亘攝）

記者張惠媛／綜合報導

你今天問AI了嗎？這段時間chat GPT席捲了我們的生活，其實AI技術發展許久，突然如火山迸發於日常後，我們才發現，原來AI技術已經如此成熟。你還記得已逝歌手鄧麗君「驚喜現身」、在舞台上與周杰倫高歌的景象嗎？唯妙唯肖的神韻讓人十足讚嘆，也紛紛好奇到底是怎麼辦到的？原來這項驚人的成果出自好萊塢知名視效公司數字王國Digital Domain之手，而背後領軍的人竟是正港的台灣囝仔。

好萊塢電影的幕後推手，精彩視效成就時代經典

▲▼數字王國,謝安,虛擬人,AI,特效,好萊塢。（圖／數字王國提供）

▲▼知名好萊塢電影中許多精彩視效都來自於Digital Domain視效團隊，造就時代經典。（圖／Digital Domain提供）

▲▼數字王國,謝安,虛擬人,AI,特效,好萊塢。（圖／數字王國提供）

從時代經典《鐵達尼號》、《班傑明的奇幻旅程》，到近年風靡全球的《玩命關頭》和超級英雄系列電影，每個畫面都令人印象深刻，撞上冰山沉船、從老顏回歸童顏、飆車甩尾特技、薩諾斯彈指間毀滅半數人類⋯⋯等，劇情節奏引人入勝之餘，賦予畫面震撼效果和角色生命力的正是一幕幕精彩視效的功勞，耳熟能詳的好萊塢電影佔據我們的休閒娛樂時光，堪稱是「好萊塢工業」的幕後推手。

虛擬人技術應用開創新時代，謝安帶領團隊突破極限

數字王國Digital Domain由James Cameron創辦，憑藉出色的視覺視效，很快就在好萊塢闖出名堂，而執行長謝安不到30歲就接管Digital Domain，見證電影視效不斷精緻化的過程，屢獲奧斯卡金像獎的Digital Domain更是發展虛擬人可視化技術的先驅，「Digital Domain第一次做虛擬人是在2008年左右，那時候做了《班傑明的奇幻旅程》，這個劇本在好萊塢流浪很久，但都因為技術問題所以沒有下文，在我們幾經討論後，首度嘗試以虛擬人技術製作出Brad Pitt電影中嬰兒時期的老妝效果。」令人驚豔的視覺效果，也在電影史上被譽為經典。

▲▼數字王國,謝安,虛擬人,AI,特效,好萊塢。（圖／數字王國提供）

「虛擬人技術要做老比較容易，要做年輕則會碰到限制，怎麼做看起來都怪怪的，後來，我們發現癥結點，就是你必須讓這個角色有點缺陷，不能太完美，才有真實感。」謝安接任CEO之後，也帶著Digital Domain團隊持續研究、突破虛擬人技術的限制，第一槍為2012年將已逝世16年的美國饒舌歌手Tupac帶回舞台，成功掀起群眾討論。首次嘗試收穫大量掌聲之後，謝安接到周杰倫的聯繫，並表示希望可以與之合作，將媽媽的偶像，華人指標性歌手鄧麗君的美麗歌聲與優雅身影重現在世人面前，於是，有了2013年周杰倫台北小巨蛋演唱會上傳奇的一幕，這次的成果，也獲得鄧麗君文教基金會的支持，與Digital Domain發展出長期的合作關係。

疫情成影視寒冬，虛擬人技術為好萊塢開了一道窗

▲▼數字王國,謝安,虛擬人,AI,特效,好萊塢。（圖／數字王國提供）

▲復仇者聯盟內的反派角色「薩諾斯」主演Josh Brolin不喜愛視效化妝，看到虛擬人技術之後嘖嘖稱奇，因而答應接演該角色。（圖／Digital Domain提供）

在不斷精進虛擬人技術的過程中，謝安坦言，也遇到了許多困難和需要取捨的時刻，謝安表示，Digital Domain的技術已經到了在畫面上完全可以取代真人的程度，讓虛擬人技術的應用範圍變得更廣，例如電影中的替身演員改由虛擬人上陣，不僅減低演員的風險，也可以避免被觀眾「抓包」，而視效化妝也可以由虛擬人技術取代，如復仇者聯盟內的反派角色「薩諾斯」，並非視效化妝與後製成果，而是採用虛擬人技術實時呈現，也讓不喜愛視效化妝的主演Josh Brolin嘖嘖稱奇，這項技術亦大大縮短電影製作時間。

▲▼數字王國,謝安,虛擬人,AI,特效,好萊塢。（圖／數字王國提供）

▲透過AI技術助好萊塢度過疫情的影視寒冬，也節省許多時間成本。（圖／Digital Domain提供）

擁有純熟的虛擬人技術，Digital Domain在疫情肆虐的時刻，為好萊塢開了一道意想不到的窗，在影視業的寒冬，提供更安全的電影製作選擇，減少演員的風險和隔離的時間成本，成功克服時空限制。謝安更透露：「已經有些演員跟我們簽約授權保留自己的影像，未來能以最年輕貌美的形象留在螢光幕前。」

虛實訊息充斥，當賦予AI一張臉之後⋯⋯？

▲▼（業配）數字王國執行長謝安專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲謝安強調：「AI技術發展對社會的影響已經是現在進行式。」（圖／記者周宸亘攝）

滔滔不絕暢談虛擬人技術的謝安，眼神中閃著無數光芒，他也分享Digital Domain持續在擴大虛擬人技術的應用，像是長照陪伴、線上教育、前台人力資源等，皆是已然成形的新生產業，「AI可以取代大量的人力，已經不是未來式，而是現在進行式。」謝安說道。

雖然Digital Domain的技術獲得認可令他感到相當欣慰，不過，身為虛擬人技術的先鋒，他也明白自己的社會責任：「當你賦予AI一張如真人般的臉的時候，我們要如何去面對背後很龐大的道德議題？」如同電影《雲端情人》中，光是聲音就足以令人神魂顛倒，更何況是一張有血有肉、有「情感」的面貌？加上網路資訊量過載，網路上的主流聲音並不代表正確的事實，是否應開放AI可以無限度地搜尋網路資訊？種種提問不斷在謝安的腦袋中產生，他也以此告誡團隊：「在AI技術越發純熟的同時，背後也會不斷衍生更巨大的社會問題，真實與虛假的訊息會相互充斥，因此我們必須提高我們的道德標準，不能成為AI的幫凶。」

▲▼數字王國執行長謝安專訪。（圖／記者周宸亘攝）

「能力越大、責任越大」（ With great power comes great responsibility.）這是蜘蛛人電影中的經典台詞，亦在謝安身上如實地呈現，甫摘下2022年度「新影響力30人」殊榮，由他帶領的Digital Domain，除了帶給世界全新的視野，也將成為最堅實的AI守門員，讓這項迷人的技術適時發揮其應有的魅力，成為讓社會共好的助力。

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關鍵字：

謝安Digital DomainAI虛擬人

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