疫情3年大通證過期　海基會3個月助800多人返陸

▲海基會文書驗證窗口。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

兩岸疫情趨緩，解除入境限制措施後，許多陸配規劃返鄉，但大通證（大陸居民往來台灣通行證）卻過期，導致無法返鄉，於是向海基會陳情。海基會透露，今年他們協助返鄉的人數大幅成長，光是1到3月就已經協助868人返陸。

海基會發言人蔡孟君提到，大通證是大陸官方發給大陸民眾往來兩岸的證件，疫情期間許多陸配沒有返回大陸，導致大通證過期，無法搭機及入境大陸，於是向海基會陳情。

蔡孟君表示，海基會協助處理的話，需要當事人提供5項文件，包含陳情書、大通證或遺失證明影本、大陸身分證影本、台灣居留證影本，以及至少21個工作天以後的航班、船班訂位紀錄。

▼海基會發言人蔡孟君。（圖／記者蔡紹堅攝）



根據海基會統計，2020年疫情爆發，兩岸都實施邊境管制措施，在人員移動減少的情形下，海基會全年度協助返鄉人數僅206人。2022年疫情趨緩後，兩岸皆放寬邊境管制，海基會全年度協助返鄉人數大增至1027人。

數據也顯示，2023年海基會協助返鄉人數持續大增，光是1到3月，就已經協助868人返回大陸。

蔡孟君進一步指出，負責相關業務的一名同仁2月份就接了1900多通民眾打來詢問的電話，換算下來，一個工作天要接約100通電話，預計未來可能還會越來越忙碌。

不過，蔡孟君也強調，大陸官方有因疫情公布新措施，就是可以委託大陸親友向原證件簽發機關提交大通證的換發、補發申請，「建議以親友代辦新證件為優先處理方式，如遭遇困難，再洽請本會協助。」