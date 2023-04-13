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台東縣政府攜手鄉鎮市公所　4／17起受理微型露營場申請

▲縣府於12、13日分別前往卑南、東河及太麻里鄉公所舉辦3場次「微型露營場申請法規說明會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣府於12、13日分別前往卑南、東河及太麻里鄉公所舉辦3場次「微型露營場申請法規說明會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東幅員遼闊地勢狹長，有關微型露營場申請事宜，原本民眾諮詢、送件的窗口僅縣府一處，實屬不便，為減輕民眾送件的舟車勞頓，台東縣政府與縣內各鄉鎮市公所達成共識，自17日起鄉親可就近至鄉鎮市公所、縣民服務中心申請送件，台東也成為全台首例在鄉鎮公所即可完成露營場送件申請的縣市。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，近年來由於露營活動已成為廣受國人喜愛的新型態熱門戶外遊憩活動之一，由於國內農牧及林業用地1公頃以下微型露營場林立，且微型露營場因法規涉及層面廣無法申請合法，交通部觀光局日前通過修法，放寬《非都市土地使用管制規則》，同時頒布《露營場管理要點》，在土地容許使用規定放寬之下，補足露營場管理規範，讓業者有法可循辦理露營場申請登記作業，同時也保障消費者的權益與安全。

▲縣府於12、13日分別前往卑南、東河及太麻里鄉公所舉辦3場次「微型露營場申請法規說明會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為使有意經營的民眾及業者更加了解申請法規及流程，縣府配合中央法規於4月12、13日分別前往卑南、東河及太麻里鄉公所舉辦3場次「微型露營場申請法規說明會」，特邀交通部觀光局露營場業務委外團隊的專業講師擔任主講人，獲得民眾熱烈回響，共吸引近千人參加，會後提問踴躍，許多民眾關心的問題，包括農保資格去留、臨時性營位設施是否需申請建照，及營位設施面積如何認定等，都由講師現場解惑。

另外，有關民眾反應露營場相關法規太過嚴格且涉及層面廣，實際運作有困難的問題，縣府亦表示會協助將民意傳達中央，並與府內各處室橫向聯繫，使申請流程更加順暢，相關露營場資訊(含露營場申請書、露營法規說明等)可上台東縣政府交通及觀光發展處網站(https://tourism.taitung.gov.tw/)申辦項目-其他申辦表單查詢。

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