避免流標影響建設時程　立委督促公程會如期辦理台東交通建設

▲劉櫂豪督促工程會協助台東重大交通建設如期如質辦理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪13日於立法院交通委員會質詢公共工程委員會吳澤成主任委員，針對工程會統計資料顯示，政府工程規模越大流標次數比率越高，目前辦理台東地區花東鐵路雙軌化第一標已訂於20日動工，但其餘標案及其他相關工程標案也有多次流標情形，工程會應協助相關單位避免一再流標情形發生，影響台東重大交通建設期程，另針對目前工程缺工問題，應研謀對策解決，確保公共工程品質。

劉櫂豪指出，依據公共工程委員會統計資料顯示，有工程規模越大，決標比率較低之情形，經統計超過2億元以上的巨額工程，招標2次內的決標比率僅59.49％，相較於未達公告金額（150萬）決標比率91.11％、公告金額以上未達查核金額（5000萬）決標比率86.12％，顯見大型工程採購流標情形嚴重。而工程會檢討主要原因，分別為「未按實際價格編列預算」、「未按實際需要訂定工期」、「契約書圖條件不合理」、「案量集中廠商觀望」等因素，而這其中大型工程流標又以軌道工程為大宗。

台東地區目前正辦理花東鐵路雙軌化工程，並訂於4/20第一標案動工，惟其中已有數個標案流標2次，其餘正辦理發包中，後續尚有南迴鐵路沿線車站改善工程，以及南迴鐵路雙軌化工程，包含正在進行中的台九線縱谷段拓寬工程，目前已執行標案也有多次流標情形，劉櫂豪要求工程會應設法協助相關單位檢討標案進行，避免一再流標影響施工期程。吳澤成主委表示，會針對東部區域特性提供合理的市場價格供相關單位參考，協助標案的順利進行。

劉櫂豪表示，針對目前營建工程缺工問題，工程會雖有擬定相關措施，也協調勞動部放寬標準讓外籍移工可以投入公共工程，但是目前營建工程主要勞動力仍為本國勞工，外籍移工僅佔勞動力5％，工程會應研議解決缺工問題。吳澤成主委強調，現階段逐步推動工程人員證照化，一方面增加其工作榮譽感，另方面提升其薪資待遇，來吸引更多人才投入。