▲商業服務業節能設備補助說明會，今在台東登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

經濟部商業司為推動商業服務業節能設備補助，並加速落實節能減碳，由財團法人中衛發展中心執行、台東縣政府財政及經濟發展處協辦商業服務業節能設備補助計畫說明會，於13日下午在台東縣政府2樓簡報室舉辦。

縣府財政及經濟發展處長章正文表示，台東縣成立一站式產業輔導辦公室的服務宗旨，就是為了協助台東縣的產業發展，提高企業的競爭力，讓企業能夠更有效地創新和成長。為讓業者能夠全面掌握產業輔導的最新資訊，在台東一站式產業輔導網建置「政府資源與台東產業資源資料庫」供各界查詢利用，以提高企業的經營效益。



說明會現場由財團法人中衛發展中心處長張鴻斌介紹商業服務業節能設備補助計畫，會中指出商業部門87%碳排放來自於電力使用，使用節能設備可有效降低商業部門碳排放量，所以經濟部今年推動此次補助計畫，惟因應商業部門所涵蓋之行業別眾多且業態多元，為協助不同節能需求之業者，此次補助提供企業2種補助方案。

財經處進一步說明，補助方案包括「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」2大類，企業可依需求擇一申請。其中「節能設備汰換」補助包含空調設備及照明設備2項，空調設備需汰換為1級能效產品，每冷房能力（kW）補助2,500元，每台補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；而照明設備須汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。購買節能設備之發票日期和回收日期都應介於112年1月1日至112年12月31日之間，統一發票要清楚載明所購買的冷氣、型號或檢附載有型號資訊的銷售明細單據。

補助受理時間自112年3月1日至112年12月31日，如補助經費用罄，將公告提前截止受理，請民眾留意相關時程及早提出申請。