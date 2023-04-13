　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

商業服務業節能設備補助說明會　今在台東登場

▲商業服務業節能設備補助說明會，今在台東登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲商業服務業節能設備補助說明會，今在台東登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

經濟部商業司為推動商業服務業節能設備補助，並加速落實節能減碳，由財團法人中衛發展中心執行、台東縣政府財政及經濟發展處協辦商業服務業節能設備補助計畫說明會，於13日下午在台東縣政府2樓簡報室舉辦。

縣府財政及經濟發展處長章正文表示，台東縣成立一站式產業輔導辦公室的服務宗旨，就是為了協助台東縣的產業發展，提高企業的競爭力，讓企業能夠更有效地創新和成長。為讓業者能夠全面掌握產業輔導的最新資訊，在台東一站式產業輔導網建置「政府資源與台東產業資源資料庫」供各界查詢利用，以提高企業的經營效益。

說明會現場由財團法人中衛發展中心處長張鴻斌介紹商業服務業節能設備補助計畫，會中指出商業部門87%碳排放來自於電力使用，使用節能設備可有效降低商業部門碳排放量，所以經濟部今年推動此次補助計畫，惟因應商業部門所涵蓋之行業別眾多且業態多元，為協助不同節能需求之業者，此次補助提供企業2種補助方案。

財經處進一步說明，補助方案包括「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」2大類，企業可依需求擇一申請。其中「節能設備汰換」補助包含空調設備及照明設備2項，空調設備需汰換為1級能效產品，每冷房能力（kW）補助2,500元，每台補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；而照明設備須汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。購買節能設備之發票日期和回收日期都應介於112年1月1日至112年12月31日之間，統一發票要清楚載明所購買的冷氣、型號或檢附載有型號資訊的銷售明細單據。

補助受理時間自112年3月1日至112年12月31日，如補助經費用罄，將公告提前截止受理，請民眾留意相關時程及早提出申請。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／五股死亡車禍！騎士遭聯結車輾「肢體分離」亡
周末「溜滑梯式降溫」暴跌8度　雨最猛範圍出爐
遭導師羞辱「有病、變態」　宜蘭國中女輕生亡
爭鮮「阿嬤員工」找到了！　做了19年實際年齡曝
「最強海王」女教師無碼照曝！　劈腿48家長「小本本」記戰力
快訊／BLACKPINK Rosé遭爆吸毒！　YG回應了
凸肚男白嫖、小姐獻身坑富商...酒店「養套殺」人生曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣政府攜手鄉鎮市公所　4／17起受理微型露營場申請

春雨報到助攻崩塌地造林復育　南投林管處進行無人機撒播試驗

商業服務業節能設備補助說明會　今在台東登場

成功警分局長親上廣播電台　宣導轄內法治交通等法令

提升行員識詐能+關懷提問技巧　恆春警召開金融機構座談會

國民黨2024桃園區域立委提名　第一、二選區4／17起領表登記

國際級音樂家來台演出　4／15新竹市文化局演藝廳鉅獻

避免流標影響建設時程　立委督促公程會如期辦理台東交通建設

高屏水稻葉鞘腐敗病現蹤　高雄農改場籲請農友適時防治

海山漁港魚貨直銷站開工　打造休閒漁業新地標

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

遭質疑拍陳其邁馬屁落淚　許銘春怒離場 ： 我不幹了

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

全台2波變天周末雨更廣　補水梅雨預測時間也出爐

靠00878財富自由退休　公式算如何「月領十萬」

李多慧體驗台灣夜市文化　品嚐珍奶中文讚：好喝❤️

台東縣政府攜手鄉鎮市公所　4／17起受理微型露營場申請

春雨報到助攻崩塌地造林復育　南投林管處進行無人機撒播試驗

商業服務業節能設備補助說明會　今在台東登場

成功警分局長親上廣播電台　宣導轄內法治交通等法令

提升行員識詐能+關懷提問技巧　恆春警召開金融機構座談會

國民黨2024桃園區域立委提名　第一、二選區4／17起領表登記

國際級音樂家來台演出　4／15新竹市文化局演藝廳鉅獻

避免流標影響建設時程　立委督促公程會如期辦理台東交通建設

高屏水稻葉鞘腐敗病現蹤　高雄農改場籲請農友適時防治

海山漁港魚貨直銷站開工　打造休閒漁業新地標

鄒彤彤太壞狂被罵！大牙認「拍到崩潰」：為什麼我被分到這角色？

疫情3年大通證過期　海基會3個月助800多人返陸

日14歲少女遭「拿菸燙手臂」！　太妹不爽她搶人男友集體霸凌

辦公室當眾大屠殺！男記者遭「電鋸肢解」慘死　兇手官二代身分曝

快訊／新北五股驚悚車禍！騎士遭貨櫃車輾壓「肢體分離」亡

先探／神山群助威台股

劉俊豪「值得很大鼓勵」　王勝偉：比我當年還好

林益全向宋晟睿致歉：絕沒有故意傷害　昨晚退場的笑是苦笑

虛驚！桃園工地疑似未爆彈　六軍團：木質圓柱體廢棄物

先探／謝金河：台股的質變與量變

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

地方熱門新聞

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

基隆晚間「3區停電」！1507戶摸黑過夜

桃捷挺猿票13日開賣　搭機捷看球賽省荷包

鹹酥雞店賣「A片」竟是黑輪！原因超暖

桃園工務局昔10天一活動　張善政上任大改

藤枝國家森林遊樂區4/21日起免預約　現場購票入園

南消消友會第六辦事處頒生日禮券、獎勵金

開車旅遊撞落後視鏡　警一招解圍

彰化分署南投辦公室將搬遷　17日起暫停服務5天

黃偉哲北上行銷台南鳳梨

雲林西螺孕婦可拿萬元營養金

萬福宮&萬福伯公廟　4/29舉辦補財庫活動

更多熱門

相關新聞

成功警分局長上廣播電台宣導法治交通

成功警分局長上廣播電台宣導法治交通

台東縣警察局成功分局分局長陳勇誌於12日，至警察廣播電台台東分台參加由主持人陳敏玲所主持的「分局長會客室」特別節目，節目中除了介紹成功分局轄內的觀光景點外，並利用本次機會向各位聽眾朋友介紹了近期有關交通安全與防詐騙等的法令宣導，以及分享近期強化日間取締酒駕勤務的作為。

立委要求如期辦理台東交通建設

立委要求如期辦理台東交通建設

台東消防局大豐分隊新建廳舍落成

台東消防局大豐分隊新建廳舍落成

台東環保局關山宣導廢農藥容器回收

台東環保局關山宣導廢農藥容器回收

開車旅遊撞落後視鏡　警一招解圍

開車旅遊撞落後視鏡　警一招解圍

關鍵字：

節能減碳補助台東

讀者迴響

熱門新聞

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

派翠克拒同台「節目急找代班」

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

老師傅收8萬元衛浴貼磚　他看成品秒崩潰

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

Albee「掉出超兇車頭燈」澎湖脫了

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

周末變天！一天內跌10度

自助餐4菜160　業者出面說話了

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

更多

最夯影音

更多
放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童
黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面