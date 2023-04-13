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成功警分局長親上廣播電台　宣導轄內法治交通等法令

▲成功分局分局長親上警察廣播電台，宣導轄內法治交通等法令。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲成功分局分局長親上警察廣播電台，宣導轄內法治交通等法令。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局分局長陳勇誌於12日，至警察廣播電台台東分台參加由主持人陳敏玲所主持的「分局長會客室」特別節目，節目中除了介紹成功分局轄內的觀光景點外，並利用本次機會向各位聽眾朋友介紹了近期有關交通安全與防詐騙等的法令宣導，以及分享近期強化日間取締酒駕勤務的作為。

陳分局長在節目中提到，根據交通部道路交通安全督導委員會統計，在去(111)年度全省取締酒駕件數達62,403件，死傷人數達4,507件，顯示仍然還是有許多心存僥倖的駕駛人酒駕，為了有效防制酒駕發生，成功分局將不分晝夜持續致力於酒駕防制及取締工作。另一方面，在台11縣最常見的交通違規有超速、超車、闖紅燈、疲勞駕駛、違規停車及未繫安全帶(安全帽)等。

▲成功分局分局長親上警察廣播電台，宣導轄內法治交通等法令。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在治安面上，經過統計全國在各類型詐欺的增減，以網路詐欺成長最多，傳統詐欺是下降的，而詐騙手法上，假網路拍賣、一般購物詐騙、解除分期付款詐騙最多；其中「解除分期付款」幾乎每年都是詐騙排行榜第1名，詐騙手法第2名是「投資詐欺」，而第3名則是「假網拍」，除了上述投資詐騙外，在東海岸三鄉鎮也仍存在傳統電話詐騙手法，成功分局亦有曾與金融機構、超商協力攔阻成功案例，警民合作守護轄民的財產安全。

成功分局分局長陳勇誌表示，民眾如遇到疑似詐騙案件，謹記防詐騙三步驟「一聽、二掛、三查證」，接到疑似詐騙電話或訊息凡事多存疑，即時撥打165反詐騙專線或110報案電話，全力遏止歹徒有機可趁，讓民眾能安心、放心。同時也呼籲，酒駕嚴重威脅國人生命財產安全，防制酒駕工作已為當前執法重點之一，民眾勿以身試法。

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