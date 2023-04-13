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社會 社會焦點 保障人權

凸肚男裝熟白嫖、小姐假清純坑富商...酒店幹部曝「養套殺」人生

▲▼ 。（圖／）

▲台中知名酒店傳出有酒客誆騙幹部事件後，另一家也PO出照片，要大家注意這人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市知名酒店傳出有幹部被酒客誆騙，小姐出場費和「S錢」一毛也沒拿到，引發業界熱烈討論，另一家酒店內部群組3月底也瘋傳一張酒客照片，指稱這人欠帳20多萬元，一樣人間蒸發；外表看似香豔誘人、燈紅酒綠的豪華酒店外表，內部其實充斥令人不堪的各種詐騙，酒客誆騙幹部，爽睡小姐，但心機重的小姐一樣會坑騙富商，種種養套殺、令人心寒的手段，就是現實酒店人生。

▲▼台中知名酒店傳出有酒客誆騙幹部事件後，另一家也PO出照片，要大家注意這人。（圖／民眾提供，下同）

台中多家知名酒店內部群組散播一張男子照片，指稱這名凸肚胖男用「裝熟」方式向幹部報上名號，然後叫出多名小姐出場，不僅沒付小姐出場費2萬元，連「S錢」都沒付，後來人不見了，才知受騙，幹部們彼此提醒「小心這人」。

▲▼台中知名酒店傳出有酒客誆騙幹部事件後，另一家也PO出照片，要大家注意這人。（圖／民眾提供，下同）

另一家酒店在3月27日的內部群組，同樣也PO出一名男子照片，這人一開始消費都付現金，每次喝至少4萬，連續喝了7天，爽快付錢的闊氣行徑，很快取得幹部信任，最後一次喝酒，帶來3名朋友，4人喝了一整晚，加上帶小姐出場，當晚消費20多萬，結果人間蒸發，幹部前幾次賺得的抽成，遠遠無法彌補一次的損失。

這次酒客誆騙幹部的養套殺模式，有兩種結局，一是找不到人，幹部自己「吞了」，小姐一樣拿得到該拿的錢，酒店不會負責，也不會主動減免；二是找到人了，對方願意付錢，但要分期，萬一倒楣真的沒錢，幹部只好痛毆一頓發洩，當然也不能拘禁等家人拿錢贖人，接著勸說小姐提告性侵，不過，事過境遷，小姐即使要提告，手上也沒有證據。

1名20多年幹部分析這次誆騙事件，不出3個原因，一是，幹部年輕，而且是從小姐升當幹部，經驗不足；二，時機歹歹，有生意上門，也就沒有查證的接了；三，該時間發生在下半夜，幹部自己可能也喝茫了，酒精衝腦，就胡裡胡塗的答應了。

該幹部說，酒客騙酒騙色，幾乎每個幹部都遇過，只是騙多騙少罷了，而小姐騙酒客的養套殺，也經常上演。

他曾面試一名小姐，剛開始言明可以出場陪吃飯，但不做S，也不接黑道的桌，因為她怕一個說錯話，惹來一頓打，於是他都幫她安排單純客人，有時也會坐到富商的桌，她一開始裝得清純、不識世事，私下卻是專挑有家庭、開設公司的富商下手，幾次裝可愛下來，搏得富商信任，富商在外面的應酬上，慢慢帶上她。

小姐看不上1次S的1萬元，等到富商酒酣耳熱之際帶去汽車旅館，發生天雷勾動地火的事之後，小姐收齊證據，隔天再去醫院驗傷，然後提告性侵，這富商怎受得了？儘管前一天兩廂情願，最後只能依小姐要求的金額付，或許能打點折，2位數，3位數都有。

這名資深幹部不忘吐吐苦水，在公司業績以及各色酒客要求的雙重壓力之下，看似風光的幹部頭銜，其實受到的保障有時還不如小姐，一旦出事了，公司是不會幫你的。

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