全國同步臨檢4天掃黑緝毒　台中首日查2件3人35包毒咖啡包

▲▼全國同步連續臨檢4天掃黑緝毒，台中除了臨檢酒店外，路檢時還查獲2件3人、35包毒咖啡包。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

竹聯幫明仁會高調舉辦春酒，公然挑戰公權力，警政署從9日起連續4天全國同步臨檢，展現打擊犯罪、掃黑制暴的決心，台中市第六分局昨晚10點起執行4小時勤務，不但臨檢酒店、夜店、電子遊藝場，還在路邊攔查可疑人車，首日成效，2件3人，35包毒咖啡包。

第六分局長賈立民昨晚率隊到轄內易滋事場所執行高強度擴大臨檢，包括海派酒店、muse夜店和菲力國王電子遊藝場，未見任何不法或查獲通緝犯，結束後改成定點路檢，包括何安派出所從31歲林姓男子的車內查獲持有2支K菸；市政所查獲19歲林姓男子開的車，車內包包有7包愷他命、35包毒咖啡包及1個K盤，坐在副駕駛座的24歲吳姓男子持有1包愷他命、1支K菸及1個K盤。

賈立民表示，將連續4天針對旅宿業、酒店、KTV等娛樂場所加強臨檢、清查掃黑，以「迅速緝獲滋事分子、打擊作亂團體掃蕩活動據點、連坐檢肅成員切斷金源」，將不法暴力集團連根刨起，避免犯罪藏匿其中。

經統計，第六分局從3月1日至8日，已查獲毒品案件17件22人、槍砲案件1件1人、詐欺案件6件27人、檢肅治平目標1件6人。