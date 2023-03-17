囚摩鐵痛毆嗆「敢為200萬殺人」...還拍片PO網　丟包醫院續開毒趴

記者鄧木卿／台中報導

台中市22歲鄧姓男子等4人，為向24歲許姓男子索討200萬，不僅把許囚禁在汽車旅館，拿鋁棒痛毆，打得許渾身是血、不斷求饒，鄧還說，「為著200萬殺人，我敢喔」，同夥甚至還拍攝毆人過程並po網，台中警方網路巡邏發現後，一一比對上百間汽車旅館內部裝潢，1小時後終於找到並破門逮人。離譜的是，鄧嫌施暴後叫計程車送許男就醫，竟繼續找來友人開毒品趴玩樂，警方偵訊後將4嫌送辦。

▲▼台中發生疑似詐團黑吃黑案件，男子拿球棒痛毆索討200萬，全台中警察搜索上百家摩鐵，順利逮捕4嫌。（圖／民眾提供，下同）

台中警方16日晚上7點多，發現網路流傳1名男子遭囚禁汽車旅館毆打影片，影片還打上文字，疑似被同是詐團成員黑吃黑，吞掉200萬元，被打者叫聲淒厲，苦苦哀求，一旁拍攝者還找來毛巾塞住嘴巴，警方立即針對上百家汽車旅館進行內部裝潢比對，1小時後查出地點在西屯區，立即展開行動踹門逮人。

房間內包括鄧嫌等2男3女，其中1男3女並未參與毆打，而是鄧嫌施暴後，被找來開毒品趴，桌上還留有K它命殘渣，而協助動手的3男已經離開，包括21歲劉男、18歲劉男、24歲黃男。

據了解，鄧嫌痛毆許男後，擔心會出人命，便叫計程車送醫，許男雙手骨折、頭部挫傷，所幸意識清楚，無生命危險，鄧嫌辯稱是許男欠200萬債務，許男則拒絕配合，不願詳細說明原由，警方訊問後，將鄧嫌等4人依妨害自由、強制、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。