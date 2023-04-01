摩鐵課後輔導！他揪人妻激戰上百回　小王一句話露餡判賠80萬

▲阿明與人妻同學開房%%上百次，法官審後判須賠人妻丈夫80萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台東報導

台東一名男子阿明（化名）到語文班補習，卻與人妻同學小妍（化名）發展肉體交流，交往一年多的時間內，上摩鐵開戰超過百回合，小妍的老公發現後怒對阿明提告求償148萬，阿明裝傻表示不知道小妍有老公，但法官認為阿明在嘿咻前還會要求小妍「不要跟老公%%」，分明就是知情，判他須賠償對方80萬元，可上訴。

判決指出，從越南來台工作的阿明，自2019年3月起參加語文班進修，認識了同學小妍，阿明一邊上課、一邊對小妍展開熱情追求，編造故事、送禮物討歡心樣樣來，小妍對猛烈攻勢最終無力招架，自同年6月起背著老公跟2名小孩，與阿明上汽車旅館發生超乎友情的關係。

阿明與小妍交往1年多才遭綠帽夫發現，他憤而提告阿明求償148萬，阿明辯稱他根本不知道小妍已婚，也沒想要破壞小妍的婚姻；但小妍向法官招認，交往期間估計發生超過100次性行為，甚至阿明會私心要求她在與他「連結」前，不要先跟老公上床。

法官認後認為，阿明在知道小妍有婚姻的狀況下與她交往，性行為次數頻繁、期間非短，審酌雙方資力背景、加害程度後，判阿明需賠償小妍老公80萬元較適當，全案可上訴。