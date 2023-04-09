目睹叔叔進摩鐵！「副駕坐其他女人」該說嗎　過來人答案一面倒

▲原PO在摩鐵打工。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

看到親戚疑似外遇，該不該說？一名網友發文表示，他在摩鐵打工，日前看到小叔叔開車進摩鐵，但副駕駛座上的女人卻不是小嬸嬸，讓他猶豫要不要說？貼文曝光後，底下網友答案幾乎一面倒。

這名網友在「匿名公社」上，以「是你會告密還是隱瞞」為題發文，提到他在摩鐵打工，日前和一位男同事搭班，結果碰巧看到叔叔開車進摩鐵，不過，副駕駛座上坐的卻不是小嬸嬸，「我該打電話給小嬸嬸嗎？」

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原PO補充，當時負責接待的是男同事，他是聽到熟悉的聲音才抬頭看，並在輸入資料時確認身分。他透露，叔叔、親戚們都不知道他在摩鐵打工，且公司也不能讓他調監視器保留證據，「訊息有點大，而我有點怕」。

▲網友答案幾乎一面倒。（示意圖／123RF）

貼文曝光後，多數網友都認為別插手，「大人的事小孩有眼無嘴，惦惦不要講」、「人家是來借廁所，談公事，這些事看開些，戰場若開打時，你自己有耐打度嗎」、「算了吧！就當沒看到啊」、「別人的家事還是不要管比較保險 ，而且還是親戚」、「跟你沒關係，安靜看戲就好」。

不過也有少數網友則認為，「可以利用別的方法提醒小嬸嬸，不然之後的結果更不好」、「將心比心，是你的話你會希望有人告訴你嗎？是我我會希望，所以我會說」。