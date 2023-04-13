跳過國民黨初選！提不提名隨便黨　桃園議員詹江村宣布參選立委

▲2024桃園立委選舉詹江村臉書宣布直接參選。（圖／擷取自詹江村臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市黨部13日公告，2024桃園區域立委黨內提名，第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）、第二選區（楊梅區、新屋區、大園區、觀音區）提名登記後，黨籍市議員、知名「網紅村長」詹江村，於臉書發文宣稱，不會再繳交110萬登記初選費，將直接宣布參選，並強調「無所謂黨要如何處置我，我依然效忠黨」。

詹江村說，他擔任一屆代表、五屆議員，上一屆黨內立委初選他已經通過，也已經花了400萬正式投入大選，黨中央直接跟他說，下次再讓我選。上一次他已經通過初選了！沒理由這次又要繳交110萬，再投入廣告參加一次初選。不能因為他沒有好爸爸，就被當作王八蛋！他會直接參選，「提不提名隨便黨」。

詹江村之前於臉書透露，2020年他參加國民黨桃園第一選區立委黨內初選，初選通過後，卻被黨中央以「還年輕」勸退。

國民黨2024桃園區域立委黨內提名，桃園市第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）提名登記，於4月17日至19日開跑。桃園市黨部表示，黨員申請領表以一個選舉區為限，未領表黨員不得申請提名登記，同時領表黨員與登記黨員須同一人，領表與登記需同一選舉區，除了領表登記要繳交10萬元外，還要繳交保證金50萬元、選務作業費50萬元，總計110萬元，保證金50萬元在市選委會公告候選人名單，經確認無違紀參選者將會退還。