快訊／巴西外交官之死　外交部：調查團將前往當地做調查

▲外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化驚傳墜樓，遺孀俞惠敏於日前公開控訴其墜樓原因不單純，疑牽扯高額官邸修繕費用及職場霸凌。外交部發言人劉永健13日說明，外交部對於王之化的輕生原因沒有預設立場，會進行完整調查，規劃近期內調查人員會前往巴西了解情況。

俞惠敏日前在發表公開信後，與國民黨立委王鴻薇、台北市議員應曉薇一同舉行記者會，公布王之化墜樓前錄製的錄音檔和相關資料，根據該錄音檔，王之化不斷重述「我沒有拿任何公家的一毛錢」等語；俞控訴，丈夫生前遭到惡意污衊，「人間無處喊冤，所以他只好找上帝申冤」，並指控辦事處長馮光中稱王之化有憂鬱症是說謊，但外交部澄清從未指稱王有憂鬱症，將進行完整調查。

劉永健今天在外交部例行記者會答覆媒體提問說，外交部對於王之化的輕生原因沒有預設立場，會進行完整調查，規劃近期內調查人員會前往巴西了解情況，告一段落後，會對外界及家屬完整說明。

媒體追問，馮光中是否依據家屬希望，日後回台說明？劉永健表示，目前的重點是先釐清事實真相，針對家屬日前在記者會的發言，外交部在釐清真相後，調查團會由政風組成，包括駐地館舍修繕管理、駐地人員管理、經費使用等，會考量各方需求組成調查團，去當地完整調查，再做說明。

領事事務局副局長陳尚友補充說明，有兩位政風處同仁已緊急申辦護照，領務局不曉得調查團的組成，但會立即辦理護照，領務局也配合核發。

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