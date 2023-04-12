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大陸 大陸焦點 特派現場

巴西總統魯拉訪華首站改上海　上屆任內雙方貿易額漲12倍

▲▼巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）宣誓就職。（圖／路透）

▲巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）啟程訪問中國。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今（12）日起連續三天在大陸進行國是訪問，這也是魯拉在生涯中第5次到大陸進行訪問。外界關注魯拉此行在雙邊經貿帶來的新突破外，魯拉率領的參訪團也被陸媒用「豪華」來形容，包括39人的參眾議員及240名具份量的的商界人士。

▲巴西總統魯拉發表就職百日演說。（圖／CFP）

▲魯拉發表就職百日演說。（圖／CFP）

《環球時報》報導，魯拉訪華的第一站已經由北京改為上海。原因是為了出席前總統迪爾瑪·羅塞夫擔任金磚國家新開發銀行行長的就職典禮，並參觀科技公司華為和剛剛落成的書贊桉諾研發與創新中心。

據了解，魯拉原定3月25日前往大陸訪問，不過由於身體微恙而延後到當地時間4月11日才出發，剛好成為魯拉就職百日後的首次出訪，意義更為重大。

魯拉曾於2004年和2009年的總統任期期間兩次訪華，並在2008年出席北京奧運開幕式。就在魯拉的前一次任期，大陸和巴西的貿易額上漲了12倍，也使得大陸正式取代美國成為巴西最大的貿易夥伴。

根據巴西外交部透露的消息指，魯拉此次參訪期間，將與大陸簽署約20項以上的協議，包含醫療衛生、農產品、教育、文化、金融、工業、科技等領域。此外，中巴此前已達成在進出口和國際貿易上，使用本幣結算的共識，魯拉此行是否會持續在貿易上「去美元化」，值得外界關注。

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