　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西總統魯拉啟程赴中國！14日與習近平會面　討論俄烏戰爭

▲▼巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）宣誓就職。（圖／路透）

▲ 魯拉將於中國與習近平會晤。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電

巴西總統魯拉今天上午自首都巴西利亞啟程赴中國進行國是訪問，預計14日與中國國家主席習近平會面，討論中國在解決俄烏戰爭中的作用。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）對中國的訪問原定於3月底進行，但被診斷出患有肺炎後，根據醫療建議重新安排行程。

魯拉訪問團將由參議院議長巴奇哥（Rodrigo Pacheco）、財政部長哈達德（Fernando Haddad）、環境部長席瓦（Marina Silva）、農牧部長法瓦羅（Carlos Fávaro）、州長和眾議員等共40位政府高層組成。

應中國國家主席習近平邀請，魯拉的議程明確，將重申與巴西最大貿易夥伴已經建立的關係，並擴大在中國銷售的巴西產品項目。

同時，魯拉亦將尋求鞏固政府的外交政策戰略，讓巴西重返世界，避免巴西在國際舞台繼續被孤立。

魯拉預計12日抵達上海，參加巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）就任金磚國家銀行新開發銀行（NBD）行長的宣誓就職儀式，與企業家會面，晚上飛北京。

根據巴西總統府高原宮，魯拉與習近平將於14日會談，內容應涉及俄烏戰爭、全球治理及雙邊貿易推廣等問題。

雖然巴西沒有直接捲入俄烏衝突，魯拉已經公開表示將與習近平討論中國在解決戰爭中的作用；巴西總統希望中國在國際上扮演領頭羊，通過外交途徑結束這場衝突。

6日，魯拉在例行記者會上呼籲結束俄烏戰爭，他認為這場戰爭沒有理由繼續下去。巴西總統進一步建議烏克蘭可以將克里米亞半島割讓給俄羅斯，以換取和平協定，結果引起烏克蘭當局的批評。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）在社交媒體上說，感謝魯拉為試圖結束該地區的戰爭所做的努力，但烏克蘭一寸土地都不會割讓給俄羅斯。

魯拉的中國行也讓巴西處於中美影響力和權力鬥爭的中心。過去4年，巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與中國和美國維持不冷不熱的關係，隨著今年初魯拉上任，巴西逐漸成為美國和中國都想拉攏的對象。

中國和美國正在經歷政治和經濟競爭的緊張時刻，互相指控對方從事間諜活動，而中國擴大對台灣的軍事威脅，導致美國為支持台灣可能介入兩岸衝突。

除了與習近平的會晤外，魯拉還將在14日出席國宴，並與全國人民代表大會主席趙樂基和中國總理李強會面。

在返回巴西前，魯拉將在阿拉伯聯合大公國停留，預計15日在首都阿布達比會見當地高層領導。（編輯：陳政一）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
3妙齡女淪豬仔！　慘被餵毒囚禁21天
E奶女郎約砲未赴約挨告！　價碼意外曝光
黑車高速闖燈險撞飛國小童！　家長怒捶引擎蓋
快訊／台積電高雄設廠傳生變！　陳其邁回應了
快訊／國1嚴重追撞！聯結車頭剩一半　道路封閉
王高成墜樓亡！　最後錄影畫面曝光
快訊／大飛酒駕遭逮！　下場出爐
凸肚男「1招」誆小姐出場爽啪！　金錢豹海派怒發通緝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海盜船突然「脫離底座」瞬間倒塌　遊客驚嚇受困高空9人送傷

緬甸村莊慘遭軍政府空襲！平民慘死「血腥照曝」　具體傷亡數不明

超幸運！嬤送刮刮樂當成年禮　18歲男爽中3000萬元

美退役「海軍陸戰隊總司令」5月率25軍火商訪台！　主要目的曝

英前首相特拉斯挺台　批馬克宏「軟弱表現」籲西方勿姑息中國

吳釗燮：中國似乎幻想有能力輕取台灣　已要求法國澄清馬克宏言論

台灣有事歐洲有事！　法國友台小組主席：續推台法合作

巴西總統魯拉啟程赴中國！14日與習近平會面　討論俄烏戰爭

「無人公車」暴衝輾6人！5死殘肢噴飛　竟是司機上廁所釀禍

馬克宏稱歐洲不該捲入台灣　德朝野同聲譴責

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

槍手騎車逃逸畫面，內湖分局東湖派出所楊鎧維說明案情

海盜船突然「脫離底座」瞬間倒塌　遊客驚嚇受困高空9人送傷

緬甸村莊慘遭軍政府空襲！平民慘死「血腥照曝」　具體傷亡數不明

超幸運！嬤送刮刮樂當成年禮　18歲男爽中3000萬元

美退役「海軍陸戰隊總司令」5月率25軍火商訪台！　主要目的曝

英前首相特拉斯挺台　批馬克宏「軟弱表現」籲西方勿姑息中國

吳釗燮：中國似乎幻想有能力輕取台灣　已要求法國澄清馬克宏言論

台灣有事歐洲有事！　法國友台小組主席：續推台法合作

巴西總統魯拉啟程赴中國！14日與習近平會面　討論俄烏戰爭

「無人公車」暴衝輾6人！5死殘肢噴飛　竟是司機上廁所釀禍

馬克宏稱歐洲不該捲入台灣　德朝野同聲譴責

柯佳嬿《模仿犯》墜樓血妝曝光！　爆頭戲竟是過年間拍攝

陸生清零！來台港生大減三成　專家籲：招生宣傳政策應跨部會整合

「逃命文」出現了！　台中預售屋主大降101萬求換約

海盜船突然「脫離底座」瞬間倒塌　遊客驚嚇受困高空9人送傷

共軍環台軍演示威　國台辦：絕非針對台灣同胞

劉世芳退選拋震撼彈！綠委曝背後原因嘆可惜　點名2人選戰艱困選區

基本工資拚升至2.8萬　勞長許銘春：我們來努力

芋頭控吃爆！　夏季限定超人氣「4大芋頭飲品、甜品」回來了

詐欺斜槓販毒！吸嗨男遭逮高喊「牡羊座29歲」　雲林警破毒品倉庫

辦貸款淪「豬仔」...3女慘被餵毒囚禁21天　警透天厝攻堅救人

國際熱門新聞

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

馬克宏「棄台論」延燒　赴荷演說遭嗆偽善

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

地勤超狂！水槍畫出「超萌風獅爺」　

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

馬克宏稱歐洲不該捲入台灣　德朝野同聲譴責

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

「無人公車」暴衝5死　竟因司機忘拉手煞車

美援烏機密外洩　俄稱掌控巴赫姆特75%地區

投資人等待美國通膨數據　美股走勢分歧

歐盟：仍堅決反對以武力改變台海現狀

40歲女遊19國約34男　發現男人共通點

手機全是鹹濕簡訊　夫發現女警妻同時和7警亂搞

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

更多熱門

相關新聞

駐巴西外館組長以死明志？　外交部回應了

駐巴西外館組長以死明志？　外交部回應了

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化驚傳墜樓，遺孀俞惠敏於日前撰寫公開信稱其墜樓原因不單純，情節疑牽扯高額官邸修繕費用及職場霸凌，外交部已啟動調查。外交部發言人劉永健11日澄清，外交部從來沒有指稱王組長有憂鬱症，外交部對於王組長輕生的原因不會預設立場，也會進行完整、充分的調查，第一步要把事實先釐清。

6歲女童串門子　遭15歲鄰家哥哥勒斃埋屍

6歲女童串門子　遭15歲鄰家哥哥勒斃埋屍

赴亞馬遜釣魚　尪卻暴斃！她伴屍漂流7天

赴亞馬遜釣魚　尪卻暴斃！她伴屍漂流7天

釣魚夫突然暴斃　女被迫伴屍船上漂流一周

釣魚夫突然暴斃　女被迫伴屍船上漂流一周

駐巴西外交官輕生！外交部證實有錄音檔　內容涉及「個人關卡無法過」

駐巴西外交官輕生！外交部證實有錄音檔　內容涉及「個人關卡無法過」

關鍵字：

巴西

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來

2波全台變天　「雨更大」時間曝

直擊周孝安街邊嗨玩「尺度超大」

三重街頭深夜砍人！29歲男胸部中刀搶救中

更多

最夯影音

更多
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面