巴西總統魯拉啟程赴中國！14日與習近平會面　討論俄烏戰爭

▲ 魯拉將於中國與習近平會晤。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電

巴西總統魯拉今天上午自首都巴西利亞啟程赴中國進行國是訪問，預計14日與中國國家主席習近平會面，討論中國在解決俄烏戰爭中的作用。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）對中國的訪問原定於3月底進行，但被診斷出患有肺炎後，根據醫療建議重新安排行程。

魯拉訪問團將由參議院議長巴奇哥（Rodrigo Pacheco）、財政部長哈達德（Fernando Haddad）、環境部長席瓦（Marina Silva）、農牧部長法瓦羅（Carlos Fávaro）、州長和眾議員等共40位政府高層組成。

應中國國家主席習近平邀請，魯拉的議程明確，將重申與巴西最大貿易夥伴已經建立的關係，並擴大在中國銷售的巴西產品項目。

同時，魯拉亦將尋求鞏固政府的外交政策戰略，讓巴西重返世界，避免巴西在國際舞台繼續被孤立。

魯拉預計12日抵達上海，參加巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）就任金磚國家銀行新開發銀行（NBD）行長的宣誓就職儀式，與企業家會面，晚上飛北京。

根據巴西總統府高原宮，魯拉與習近平將於14日會談，內容應涉及俄烏戰爭、全球治理及雙邊貿易推廣等問題。

雖然巴西沒有直接捲入俄烏衝突，魯拉已經公開表示將與習近平討論中國在解決戰爭中的作用；巴西總統希望中國在國際上扮演領頭羊，通過外交途徑結束這場衝突。

6日，魯拉在例行記者會上呼籲結束俄烏戰爭，他認為這場戰爭沒有理由繼續下去。巴西總統進一步建議烏克蘭可以將克里米亞半島割讓給俄羅斯，以換取和平協定，結果引起烏克蘭當局的批評。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）在社交媒體上說，感謝魯拉為試圖結束該地區的戰爭所做的努力，但烏克蘭一寸土地都不會割讓給俄羅斯。

魯拉的中國行也讓巴西處於中美影響力和權力鬥爭的中心。過去4年，巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與中國和美國維持不冷不熱的關係，隨著今年初魯拉上任，巴西逐漸成為美國和中國都想拉攏的對象。

中國和美國正在經歷政治和經濟競爭的緊張時刻，互相指控對方從事間諜活動，而中國擴大對台灣的軍事威脅，導致美國為支持台灣可能介入兩岸衝突。

除了與習近平的會晤外，魯拉還將在14日出席國宴，並與全國人民代表大會主席趙樂基和中國總理李強會面。

在返回巴西前，魯拉將在阿拉伯聯合大公國停留，預計15日在首都阿布達比會見當地高層領導。（編輯：陳政一）