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為癌末病友辦婚禮完成心願　台南郭綜合醫院溫馨滿病房

▲台南市郭綜合醫院醫護人員，為癌末病患完成結婚的心願，過程溫馨感人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市郭綜合醫院醫護人員，為癌末病患完成結婚的心願，過程溫馨感人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院9樓病房為一對相知相惜29年的伴侶胡志遠、陳蓉蓉，舉辦一場暖心的婚禮，中西區公所特派員到院完成結婚登記手續，為癌末轉移病人陳蓉蓉完成結婚心願。

▲台南市郭綜合醫院醫護人員，為癌末病患完成結婚的心願，過程溫馨感人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

婚禮在社工組長汪姸吾擔任司儀下展開，「無論順境或是逆境，富貴或是困境，健康或是疾病，我將永遠愛你、珍惜你、鼓勵你，分擔你的憂傷，與你在愛中成長，對你永遠忠誠。」主持證婚的曹書儀主任在唸出證婚誓詞後、問『胡先生你願意娶陳小姐作為你的合法妻子嗎？』，胡志遠堅定的說「我願意」；虛弱的陳蓉蓉開心的比著OK的手勢說「我願意」。癌症中心陳紘玉主任隨即獻花致意、兩人在醫護人員的見證下，為他們完成婚禮儀式，過程充滿溫馨與感動。

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胡志遠、陳蓉蓉這對苦命鴛鴦成為合法夫妻，接著陳蓉蓉還在完成婚禮後，躺在病床將棒花拋出，由一位年輕的護理人員接著正著，成為病房內最美的風景。

現年63歲胡志遠在1994年有緣結識陳蓉蓉時，兩人均同是家中排行最小的，背景相當志趣相投，彼此很談得來日久生情，胡志遠請一頓牛排送她一只戒子當定情物，並表示有天要風風光光把她娶進門。但天不從人願，20餘年來工作一直不順利，經濟結据，租不起房子而東奔西跑，兩人居無定所，晚上常在土地公廟或在麥當勞等處過夜，到公共場所如廁洗澡，兩人在困頓中共患難不離不棄 ，一直相互厮守在身邊。

▲台南市郭綜合醫院醫護人員，為癌末病患完成結婚的心願，過程溫馨感人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

胡志遠與陳蓉蓉同為天涯淪落人，但兩人在困頓境中相互扶持的愛意，成為他們在惡劣環境下求生的動力；胡志遠表示，他們處境不是最壞，還有比他們更需要各界的關心的弱勢。

但命運很難如意，60歲的陳蓉蓉3年前罹患乳癌接受化療，後由台南市立醫院轉至郭綜合醫院進行放射性治療，照護期間病況不穩，胡定遠隨侍在側，細心呵護，體貼入微，一歩不離、患難與共的情深，令醫護人員相當感動，合併醫療決策、因家庭關係及經濟等問題，當一度病危時，院方得知與她相伴相知29年的胡志遠，一直有著未能勇敢完成的結婚夢想。

▲台南市郭綜合醫院醫護人員，為癌末病患完成結婚的心願，過程溫馨感人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安寧團隊獲悉便著手籌劃，婚禮會場在謝彩文護理長、社工簡毓廷、志工徐福、林安驊，還有許多護理人員DIY協助佈置，而新娘陳蓉蓉則由專科護理師黃馨儀、王姿雪、曹淑慧、方雪君共同負責妝容並把關生命跡象，她們為使陳蓉蓉成為最漂亮的新娘而同心梳妝打扮。當新娘坐著輪椅被推上紅毯與新郎胡志遠併行時，現場與會的同仁已感動地熱淚盈眶，在溫柔的樂聲中紛紛獻上無限的祝福。

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