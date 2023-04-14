身背4條通「每天睡車上」　躲3個月被逮...他嘆：終可好好睡一覺

▲蕭男下車乖乖抱頭就逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

身背4條通緝的蕭姓男子（44歲），11日凌晨在高雄旗津區遇到員警盤查，他一開始假裝配合盤查，在員警轉身後卻倒車逃逸，逃了500公尺後，又突然自行靠邊停車，員警不敢大意，拔槍喝令蕭男下車，當場將他逮捕，他被捕後大嘆已經逃亡許久，都以車為家，這下被抓也許「進去關可以好好睡一覺」。

鼓山分局旗津分駐所警員王鴻堯11日凌晨3點多，巡邏行經旗津區中洲三路時，發現前車忽快忽慢，又突然轉進巷弄中形跡可疑，於是上前盤查，蕭男佯裝配合，卻無預警倒車加速逃竄，員警見狀驅車尾隨近500公尺後，蕭男忽然停車並打開車窗向員警喊話「我不逃了！」，隨即下車配合員警指示雙手抱頭並蹲下，並坦承自己是通緝犯。

▲蕭男逃逸多時遭逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，蕭男從今年1月31日起，陸續遭台南、嘉義地檢署及嘉義地方法院因竊盜及毒品案發布4件通緝在案，蕭男為躲避牢獄之苦，南下高雄在各工地打零工維生，天黑時則到偏遠的地方夜宿車上。

蕭男向員警表示，這2、3個月來過著以車為家的生活來躲避警方追緝，2個多月來沒有一晚好睡過，這次遇到臨檢原本還想逃，但逃到半途，突然想要結束躲躲藏藏的日子，所以才停車乖乖就逮，希望「好久沒睡好了，進去關一關比較快活！」