躲公墓22個月！通緝犯山上種菜自己自足　機車亂停洩蹤跡被逮

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中42歲曾姓男子，因多起竊盜案件陸續被通緝，為了不被查獲躲在公墓附近近兩年，並種菜維生自給自足，不料還是被警察找上門，偵訊後將曾解送歸案。

▲台中通緝犯躲公墓旁快2年，日前遭逮。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲曾男從2021年6月開始因多起竊盜案件陸續被通緝。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中市政府警察局烏日分局大肚分駐所警員，11日下午16時許執行巡邏勤務時，在大肚第一公墓附近發現1輛轄內通緝犯名下的機車，研判該名通緝犯就躲藏在附近，隨即呼叫所內同仁支援在附近山區擴大搜尋後，於距離大肚區第一公墓5公里遠的廢棄農舍，發現42歲曾姓男子躲在裡面，於是進入廢棄農舍內將其逮捕到案。

▲台中通緝犯自己自足，甚至連拖鞋壞掉都是自己用鐵絲修補。（圖／記者鄧木卿翻攝）

因農舍中間還有一條水溝僅用木板出入通行，多名警力加上一名通緝犯，現場員警除怕木板斷裂外，還要戒護通緝多年的通緝犯避免曾姓通緝犯跳河。

▲台中通緝犯訊後解送歸案。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據了解，曾男從2021年6月開始因多起竊盜案件陸續被通緝，除身背3條未結案的通緝外，還有1件遭判刑2年徒刑，為了不被查獲，不返家也不與任何人聯繫，長期在山裡生活，不上市場採買，自己在野地種菜自己自足，洗澡時用廢棄農舍前的溪水盥洗，甚至連拖鞋壞掉都是自己用鐵絲修補，沒想到竟因機車露餡被捕，警方偵訊後將曾男解送歸案。