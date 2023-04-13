毒蟲半夜闖檳榔攤行竊　北投警秒出現！他驚：我才剛進來

記者黃宥寧／台北報導

賊星該敗！北市北投警分局日前接獲民眾報案，表示住家旁的檳榔攤有可疑男子破壞門鎖闖入，轄區派出所立即前往，發現51歲唐姓嫌疑人就在內，且講話含糊不清，經調閱監視器發現他持拔釘工具撬開入內行竊，警在他身上搜出安非他命，也發現他騎乘的機車是贓車，全案訊後依加重竊盜等罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市北投警分局日前接獲民眾表示檳榔攤遭破壞門鎖，警方前往當場人贓俱獲逮到51歲姓唐姓竊賊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

石牌派出所於本月11日凌晨2點多接獲民眾報案，指出承德路6段住處旁的檳榔攤內，有可疑男子破壞門鎖闖入，警方前往發現唐嫌鬼鬼祟祟，經警方調閱監視器見他闖入過程，他才坦承騎車經過發現四下無人心起歹念，拿隨身攜帶的拔釘工具撬開門鎖推開拉門入內，但沒想到一下就被發現。

警方除了在現場搜出犯案用拔釘器及虎頭鉗等大型工具外，也在唐嫌犯隨身包包內查獲毒品安非他命及吸食用具，更發現他騎乘的機車竟是失竊贓車，他供稱「我機車沒油才偷車」，全案訊後依機車竊盜、加重竊盜、毀損及毒品等罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦。

北投分局呼籲民眾，凡走過必留下痕跡，切勿心生貪念以身試法，也強調北投波麗士除24小時全天候守護民眾，在現今數位偵查辦案時代，監視器系統已全面更新汰換，北投分局恪遵「治安除死角、犯罪零容忍」，不容挑戰。