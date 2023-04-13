BMW撞警新視角曝！藥頭夫妻檔宜蘭會合　夫落網妻搭小黃逃基隆　

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區大同路3段某加油站，12日13時57分發生一起通緝犯駕駛BMW休旅車衝撞員警案，當時警員見有生命危險立刻開槍，但駕駛並未停車反而加速逃逸，警員遭衝撞造成全身多處擦傷，所幸送往汐止國泰醫院治療，傷勢並無大礙，而員警視角的密錄器畫面今天也曝光。

▲駕駛BMW休旅車撞警的犯嫌12日深夜在宜蘭落網。（圖／記者張君豪翻攝）

案發後，汐止分局緊急成立專案小組，擴大調閱監視器後稍晚在汐止區大同路1段300號查獲該輛休旅車，但車上犯嫌均已逃逸，警方查出駕駛蔄男（51歲）因涉槍砲案須入獄服刑，研判駕駛不想入獄才會駕車衝撞警員，同車還有他的妻子林女。

▲12日駕車衝撞警員的蔄男深夜在宜蘭礁溪落網，警方查扣大批毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追查發現，林嫌夫妻棄車逃逸，蔄男先把車輛開到新台五路一段，下車改搭計程車逃往宜蘭縣礁溪鄉，林女則把車輛開到汐止大同路一代丟棄，之後再搭車趕到宜蘭會合。經警方調閱資料，發現林女到宜蘭礁溪鄉一帶曾申請家用網路，12日傍晚研判蔄男應藏匿在此，趕到宜蘭逮人，並當場查扣海洛因2包、安非他命8包，吸食器3組、犯案手機等證物。

警詢後依觸犯毒品危害防制條例、槍砲通緝將其移送法辦，同車林女則搭計程車逃往基隆市七堵區一帶，專案小組將持續追查。

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