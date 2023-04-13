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搶攻普發6000　統領母親節加碼5000

▲搶攻普發六千，統領母親節加碼五千豪禮獨家新櫃優惠大放送

▲搶攻普發六千，統領母親節加碼五千豪禮獨家新櫃優惠大放送。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

看好政府普發六千陸續入帳，可以帶動母親節檔期業績，桃園統領廣場4月13日起至5月15日展開「大小姐的購物目錄」，加上新櫃開幕活動、各樓層桃園首家名店，推出超高回饋以及多重優惠大放送搶客；凡會員首四日聯名卡消費滿3000元回饋率13.3%，更超值的是金卡及黑卡會員消費滿6000元加贈5000元大禮包，回饋率高達96.6%。

▲搶攻普發六千，統領母親節加碼五千豪禮獨家新櫃優惠大放送

桃園統領廣場為迎接母親節來臨，以及政府普發六千帶動買氣，推出多重優惠大放送等活動。位於統領1樓的桃園首家Oolab良杯製所，於4月14日皮克斯怪獸出沒系列環保杯新上市。3樓桃園百貨首家「烘焙DIY Home.焙小日子」即將於5月8日盛大開幕，從對食材、烘焙設備層層把關，致力打造出一種共享空間，除了滿足所有不同族群的需求以及客製化商品，一年裡也會有許多不同的主題活動，讓各個階層的人都可以與烘焙同樂。

▲搶攻普發六千，統領母親節加碼五千豪禮獨家新櫃優惠大放送

又，統領5樓首店「坐著做。海鮮丼飯專門店」是桃園市中壢區的排隊美食名店，10年間於中壢區開了7家店，於統領的第9家店是百貨公司首店，食材新鮮豐富多樣，海鮮丼飯食材選用來自日本空運食材及崁仔頂、大溪漁港等由師傅嚴選魚貨，提供熟食丼飯、蒸蛋、手捲、一品料理等餐點及季節性的限定丼飯，每日享有當日現煮的味噌湯，免費讓內用顧客享用，且無限續飯續湯，即日起至4月30日當日用餐消費滿1500元，即可獲得抽獎券一張。

▲搶攻普發六千，統領母親節加碼五千豪禮獨家新櫃優惠大放送

6樓「MORE默爾義大利餐廳」，每日現點現做的手工窯烤披薩，為默爾的特色招牌之一。4月13日至5月31日，內用單筆滿1800元即款待「御廚精選—伊比利松阪豬」乙份；5月31日前上傳與媽媽的用餐合照至默爾官方臉書粉絲團《默爾pasta pizza》指定活動文留言處，即有機會抽中「免煮金牌—指定排餐招待券」。

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