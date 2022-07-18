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用愛接棒！　球星張閔勛與龜山少棒小選手「統領廣場」同樂

▲桃園統領廣場舉辦「用愛接棒、勇敢追夢」活動。（圖／統領廣場提供）

▲龜山少棒隊受邀參加桃園統領廣場「用愛接棒、勇敢追夢」活動。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

暑期+疫情漸漸緩解，桃園統領廣場18日舉辦「用愛接棒、勇敢追夢」活動，邀請樂天桃猿隊選手們擔任公益推廣大使，傳遞正面力量，與龜山國小少棒隊的33位小朋友共同參與為愛接棒公益活動，要用行動把國球扎根在每一位小球員心中，讓小小的夢想得以實現。

▲桃園統領廣場舉辦「用愛接棒、勇敢追夢」活動。（圖／統領廣場提供）

▲樂天桃猿棒球隊球星張閔勛選手簽名交棒小選手。（圖／統領廣場提供）

活動中，安排樂天桃猿棒球隊球星張閔勛選手及桃園龜山少棒隊選手們，一起到統領廣場8F Hotties Fried Chicken 美式辣炸雞餐敘同樂後，再轉往威秀影城觀賞電影，除了讓小球員能近距離接觸到偶像球星學習棒球技巧外，也將球員現場的簽名球棒贈與龜山少棒，回應與肯定小朋友們的夢想。

▲桃園統領廣場舉辦「用愛接棒、勇敢追夢」活動。（圖／統領廣場提供）

▲Hotties Fried Chicken 美式辣炸雞餐敘同樂。（圖／統領廣場提供）

龜山少棒的小朋友說「我的夢想以後要加入職棒」、「希望可以進入大聯盟，並站上投手丘」、「我想場場擊出安打變成打擊王…」，張閔勛選手則笑著回應「我小時候也跟他們一樣，心中滿懷夢想，我相信他們一定可以達成，並且百戰百勝」，這次活動給予孩子們滿滿的正能量，鼓勵他們勇敢追夢，永遠熱愛棒球。龜山少棒隊小朋友們對於能與樂天桃猿隊大哥哥們見面一起參與活動非常開心，大家臉上都洋溢著歡樂滿足的笑容。

▲桃園統領廣場舉辦「用愛接棒、勇敢追夢」活動。（圖／統領廣場提供）

▲龜山少棒隊至華納威秀觀賞哆啦A夢。（圖／統領廣場提供）

統領廣場長期關注熱愛體育與需要幫助的孩子們，龜山少棒也是桃園在地數一數二的球隊，2002年創隊至今榮獲9次國家代表隊，棒球是台灣最具代表性的運動，龜山少棒也是桃園城市的榮耀。統領廣場除力邀在地桃園之光運動團隊外並感謝館內合作廠商Hotties Fried Chicken 美式辣炸雞、聖瑪莉及威秀影城桃園統領店一起響應公益贊助活動，共同為球員們加油打氣。

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