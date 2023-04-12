雞蛋沉水才是新鮮的？專家回應了「難判斷」教用1方式判斷

▲近來網傳可用雞蛋沉水判斷是否新鮮，但專家認為不精準。（圖／事實查核中心MyGoPen）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國內缺蛋及蛋價上漲問題持續延燒，網路出現許多未標示生產日期的蛋，因此出現「以浮水判斷雞蛋是否新鮮」的方式。對此，台灣事實查核中心向專家學者查證，證實用水無法精確判斷雞蛋的新鮮度，反之使用鹽水更為精準。

事實查核中心MyGoPen於12日表示，近來網傳圖片還依雞蛋漂浮的程度，分為1周的、2-3周的、3周以上。對此，臺安醫院營養師陳俞均表示，水中漂浮的方式只能概略判斷雞蛋新鮮度，很難精確定義實際天數、周數多少，且雞蛋是否冷藏等保存條件不同，同樣天數的雞蛋會因此導致新鮮度不同、在水中的沉浮也會不同。

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陳俞均指出，雞蛋中除了蛋黃、蛋白，還有二氧化碳及水份，越不新鮮的蛋，氣體和水份越會經由蛋殼中的氣孔散失，而使重量變輕以及雞蛋鈍端的氣室變大。

陳俞均表示，雞蛋的密度一般為1.08到1.09之間，因此可將60克的鹽加入1000cc的水當中，調製出濃度為5-6%、密度為1.03左右的食鹽水，如果雞蛋整顆沈在食鹽水水底，則表示應為7天內的新鮮雞蛋；如果漂浮在水中、則表示應已有7天以上，雖不新鮮但仍然還可以吃；但如果部分蛋殼露出水面、整顆蛋浮在水面，則表示這顆蛋幾乎已經發臭、達到不能吃的程度，至於天數則視保存條件而定，很難依浮在水面的情況判斷天數。

▲有標示生產日期的雞蛋。（圖／記者林敬旻攝）



此外，陳俞均建議，若是買到洗選蛋、則洗選蛋都有打印日期，民眾較能判斷雞蛋的新鮮度，但若是買到散蛋，則建議以下方式：

1.購買時詢問店家進貨日期，放冰箱時並註記日期，採先進先出法、先買的先吃。

2.在水龍頭水柱下快速沖洗，洗淨可以避免蛋殼上帶有沙門氏菌等污染源。

3.用廚房紙巾或乾淨抹布擦乾，以免水份經由氣孔滲入雞蛋中影響新鮮。

4.以鈍端朝上的姿勢，放進密閉式保鮮盒中存放冰箱。雞蛋的氣室位於鈍端，鈍端朝上可以避免氣室中的空氣影響雞蛋的新鮮度，密閉保鮮盒則能避免雞蛋透過蛋殼上的氣孔吸收冰箱中其他食物的氣味、以延長保鮮。