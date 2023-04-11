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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蛋蛋、浮屍、治安連環爆！周玉蔻點名「7大民怨」　民進黨小心了

▲▼ 。（圖／路透）
▲國內房價、薪資、缺蛋、治安等民生問題，令周玉蔻看不下去。（示意圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

2024總統暨立委大選逼近。資深媒體人周玉蔻今（11）日節目《新聞放鞭炮》火大指出，國內雞蛋不僅昂貴，想購買還要登記，「買蛋就像買愛馬仕（Hermes）一樣」，氣得點名農委會主委陳吉仲「不適任」。不僅如此，周玉蔻更點出7大民怨，警告民進黨不要別掉以輕心。

周玉蔻今天在《新聞放鞭炮》專訪軍事戰略專家張國城時，提到近期蛋荒議題，周玉蔻坦言，一般人購買雞蛋通常在下班後的閒暇時間到超市或菜市場購買，但現在卻不得不在上班時間特意去搶購。

「當政者不要欺負老百姓！」周玉蔻氣憤向農委會主委陳吉仲提問，「我很誠懇地請教陳吉仲，這種不正常的生活，你要我們過到什麼時候？」如果缺乏雞蛋已經是國際長期趨勢，政府就應該老實告訴民眾，而不是用其他理由安撫。

豈料，周玉蔻上午專訪結束後，仍未平息怒火，立即在個人臉書發文點出台灣面對的現況，「蛋蛋、肉價、物價、浮屍、治安、房價、薪資……民進黨執政者及眾候選人們，不能掉以輕心！」

貼文曝光後，立刻掀起網友共鳴「真的要檢討大環境，不能再亂花預算了」、「生活要顧好，人民才會願意當你的後盾，蔻姊一席話要聽進去，才可以換得實質選票」、「失控的房價和物價，很多朋友已經不想再投了」、「沒錯，外交成績優異，但內政不及格」、「欣賞寇姐的敢言」。

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