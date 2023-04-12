快訊／台版柬埔寨再逮7人　28歲首腦藍道、副手泰勒聲押禁見

▲警方11日逮捕「台版柬埔寨」包含首腦在內等7人。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

「台版柬埔寨」去年11月造成3人死亡，警方經過數月追查集團在逃幹部，終於在本月11日逮捕集團首腦「藍道」28歲杜承哲、副手「泰勒」薛隆廷、負責帳房「西利亞」洪俊杰等7人。檢方複訊後，認為杜承哲、薛隆廷、洪俊杰涉加重詐欺等罪有逃亡、串證、反覆實施之虞向法院聲押禁見。

台版柬埔寨2022年11月初在桃園、新北市囚禁多位民眾，期間造成3人不幸死亡。警方一舉破獲該集團據點，陸續救出58位受害者，並先後逮捕代號「S姐」傅姓女子及「茶董」陳姓男子等29名犯嫌，深入調查發現仍有集團首腦、集團重要幹部等多人在逃。

檢警經數個月追查後，成功掌握集團28歲首腦「藍道」杜承哲、29歲副手「泰勒」薛隆廷等人行蹤，於本月11日由新北市刑大會同其他單位，兵分多路，在雙北市及台中等地，逮捕杜、薛2人及集團帳房「西利亞」洪俊杰、林晏齊、張玄融、薛讚襯及杜妻何旬共7人歸案。

警方調查，傅女、陳男自2022年9月起成立假求職真詐欺拘禁據點，均表示是由杜男等人所下指令，並透過虛擬貨幣層層轉帳，用以變現支付詐團成員日薪及所需支出，警方當場查扣虛擬貨幣錢包、銀行存摺及筆記型電腦等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、刑法私行拘禁致死及詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

士林地檢署11日複訊7人，認為杜承哲、薛隆廷、洪俊杰涉加重詐欺、洗錢、加重強盜、私行拘禁、非法使人施用第三級毒品、私行拘禁致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串及反覆實施之虞，依法向士林地院聲請羈押禁見，並諭知薛讚襯、張玄融、杜妻何旬10萬元交保並限制出海，林晏齊則仍在訊問中。

▼警方逮捕「台版柬埔寨」代號藍道、泰勒等重要幹部。（圖／記者陳以昇翻攝）