狂男一喝醉就打110：警察收賄　「7年報案近40起」北市警不忍了

▲王男長達7年誣指警察收賄近40次，遭起訴誣告罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

王姓男子因曾聽到台北市警中山分局某派出所陳姓警員接聽1通神秘電話，便從7年前開始，只要一喝醉，就打110報案，檢舉陳姓警員涉嫌收賄，陳警不堪其擾，擔心在警界名聲受損，決定提告止謗，台北地檢署調查時，王男無法提出事證證明自己檢舉可信，30日被檢察官依誣告等罪起訴。

據了解，陳姓警員與王男原本是朋友，但因故鬧翻後，王男至少從2015、2016年間開始，時常打電話點名陳姓警員收賄，一開始，警方慎重以待，但查無陳警涉及不法情事，可是王男還是一喝醉就打110報案，甚至會對接聽人員大罵三字經，質疑警方縱放不辦。

陳警屢遭檢舉的事情慢慢在警界傳開，陳警對流言蜚語忍無可忍，決定控告王男涉嫌誹謗及誣告。王男表示，他多年前和陳警喝酒時，陳警有接到1通神秘電話，他內容跟收賄有關，因此提出檢舉，但除此之外拿不出任何事證佐證自己的指控。

檢察官根據王男過往報案3、40次的紀錄，以及最近11次的110通話錄音，認定王男無故指摘陳警收賄，觸犯意圖他人受刑事或懲戒處分的誣告罪，因此將王男提起公訴，王男將面臨最重7年以下有期徒刑。