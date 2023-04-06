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大陸 大陸焦點 特派現場

大義滅親！董座女兒實名檢舉爸爸「收賄8444萬」：我願負法律責任

▲▼法院、訴訟示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲頓姓女子實名檢舉自己的父親收賄。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

陝西省寶雞市一名頓姓女子日前上網檢舉收賄事件，對象竟是自己的父親，消息引起廣泛討論。事後當地官方回應，目前法院已在審理相關事件，寶雞市的網路安全應急指揮中心也將資料轉交給當地紀委，詳情仍在查詢當中。

綜合陸媒報導，這名頓姓女子5日在抖音上傳了一段影片，過程中她拿著自己的身分證，對著鏡頭表示，當地養生協會的曹姓主席向她父親行賄，金額高達1,900萬元（人民幣，下同，約新台幣8,444萬元），而她的父親則是保障房公司的董事長。

頓女表示，自己願意對這次檢舉承擔法律責任，也希望相關部門能夠認真查核，她也會持續公開案件的相關情形。對此，寶雞市陳倉區紀檢委的工作人員表示，目前案件已在法律審理階段，而網路部門的工作人員也已得知這項消息，也在徹查相關行賄事件。

▼頓姓女子實名檢舉自己的父親收賄。（圖／翻攝微博）

▲▼一名頓姓女子實名檢舉自己的父親收賄。（圖／翻攝微博）

寶雞市網路安全應急指揮中心工作人員表示，5日看到這則消息後，已委託相關單位查詢情況，也已把線索轉交給紀委，尚未收到任何查核的回饋。據了解，頓女的父親因為收賄挨告，3日已在法院公開審理，頓女則說明，她還在與律師溝通後續事宜。

貼文引起討論後，大陸網友的反應則十分兩極，有些人留言贊同，「大義滅親，做得對」、「反腐還得靠自家人」、「小棉敖有時候也靠不住啊」、「一般這種情況都是外面有小三，她為母親抱不平」、「能有多少個這樣舉報父母的子女，棒棒的。」

不過，也有人認為，「舉報的應該是行賄人沒事，而父親已經被抓吧」、「其實是十名舉報，她爹被人行賄1,900萬」、「這是她爸被抓…她認為是行賄人設的局」、「有沒有一種可能，她舉報的是行賄人」、「說白了就是行賄的供出她爸，然後她要報復行賄的人。」

 

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