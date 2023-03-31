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檢舉大王1年報案1318次！暴警鐵橇破門抓人　私刑上銬束帶封口

▲▼ ▲警方使用束帶逮捕賴男。 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 蘆洲李姓員警使用束帶逮捕賴男 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市賴姓男子是蘆洲地區有名的「檢舉大王」，上月11日再度亂報案，轄區李姓警員查證後發現又是他亂報案，暴怒之下以鐵橇破門，強制將他帶回派出所，賴男嚇壞在派出所哭鬧，李警員竟再「上手銬、束帶封口」，賴男事後寫了1千多字信向分局檢舉，警分局認定執法過當，記李員1小過處分，另追究正副所長有無督導失責；新北地檢署則表示，警方已報請指揮調查，執法若涉違法，將依法處理。

賴男經常報警謊報鄰居製造噪音，警方獲報後每次都逐層訪查住戶，造成住戶與警方困擾，據統計，賴男光是去年一整年就報案1318次。上個月11日傍晚5時許，賴男又打電話說樓上有異音，影響安寧。蘆洲派出所李姓員警獲報趕抵，發現又是賴男胡亂報案。

李姓警員查訪其他樓層住戶，大家都表示誣指那層樓根本沒住人，是賴男自己敲地板所致，李員憤而到賴男住所詢問「幹嘛亂報案，樓上根本就沒人在」並告知他亂報案會依社維法辦理，未料，賴男立即關上門！

李姓警員為此大怒，拿出鐵撬撬開賴男家門，強制將他帶回派出所偵辦，賴男不斷在派出所內叫囂，未料，李姓警員將他上銬、束帶束口，另依社維法函送法辦。賴男不甘受辱，事後寫了1千多字檢舉信，怒向分局檢舉李員執法過當。案經分局內部調查，確證該員執法過當，記予李員一小過處分；另追究正副所長有無督導失責。

蘆洲警方表示，有收到檢舉信件，經內部調查，確實有執法過當之虞，記李員一小過處分，將追究正副主管有無督導失責，後續會加強員警法治教育。新北地檢署表示，稍早蘆洲警方已報請指揮偵辦，執法若有涉及違法，將依法處理。

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