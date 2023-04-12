李多慧被說「撞臉高虹安」！　IG本人親自回應了

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李多慧被說「撞臉高虹安」！　IG親自回：差很多吧

▲▼李多慧被說像高虹安。（圖／翻攝自엠빅뉴스 YouTube、新竹市政府）

▲李多慧被說像高虹安。（圖／翻攝自엠빅뉴스 YouTube、新竹市政府）

記者許凱彰／桃園報導

中職樂天桃猿重磅宣布南韓人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）加盟旗下啦啦隊Rakuten Girls，連續一個月掀起一陣旋風。不過，李多慧10日一張樂天制服搭配緊身牛仔褲的照片，被網友直言「長得像高虹安」。對此，李多慧在IG限實動態中回應，「差很多吧……」。

▲▼李多慧。（圖／IG le_dahye）

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▲李多慧本人在IG限時動態裡回應，「差很多吧……」。（圖／IG le_dahye）

YouTube頻道「엠빅뉴스」日前上傳新影片，李多慧擔任來賓，在節目裡穿著樂天桃猿的制服，搭配高腰緊身牛仔褲，30秒片段被瘋傳。影片在PTT上引發討論，「年輕版高虹安」、「韓國高虹安」、「樂天高虹安」、「戴口罩好可愛，脫口罩高虹安」。

李多慧在IG限實動態裡，針對「長得像高虹安」的報導表示，「差很多吧……」。

▲韓國人氣啦啦隊女神李多慧 。（圖／記者許宥孺攝）

▲韓國人氣啦啦隊女神李多慧 。（圖／記者許宥孺攝）

李多慧為了14日初登板一連3天的應援，10日先搭機抵台，11日下午就合體樂天啦啦隊學姐練舞，晚間更與學姐們一同造訪中壢夜市大喝珍珠奶茶。她在受訪時也笑著提到，「來台灣之前，我有做了很多功課，我想要吃小籠包、煎餃、珍珠奶茶還有鳳梨酥，台灣的珍珠奶茶真的是很好喝！」

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