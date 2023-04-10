李多慧穿「樂天制服+緊身牛仔褲」熱舞　竟撞臉高虹安！30秒影片曝

記者施怡妏／綜合報導

李多慧正式加入中職樂天桃猿（Rakuten Monkeys）旗下啦啦隊「樂天女孩 Rakuten Girls」，將於4月14日首次登場，日前她穿著樂天女孩啦啦隊的制服接受採訪，大跳女團New Jeans的出道曲「Attention」，短短30秒的片段引起熱議，不少網友傻眼喊「這高虹安吧」、「得罪造型師嗎？」

YouTube頻道「엠빅뉴스」日前上傳新影片，邀請李多慧上節目，她穿著樂天桃猿啦啦隊的制服，下半身則是黑色的高腰緊身牛仔褲，扭腰擺臀大跳New Jeans的「Attention」，性感又可愛，時不時還會對著鏡頭放電，短短30秒的舞蹈片段在網路上瘋傳。

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▲▼網友認為這造型超像高虹安 。（圖／翻攝自PTT）

影片傳到PTT上，網友看完後狂搖頭，「重點在大腿，結果穿牛仔褲」、「那牛仔褲是怎麼回事」、「真的短手短腳」、「這鏡頭太真實了，不忍直視」、「怎麼長得不一樣，普很多」、「腿粗短還是不要穿厚牛仔褲，會更粗」、「她的賣點之一大腿，被遮起來了」、「這牛仔褲這真的不行」。

甚至還有許多網友直言，乍看之下以為是新竹市長高虹安，「年輕版高虹安」、「韓國高虹安」、「樂天高虹安」、「戴口罩好可愛，脫口罩高虹安」、「沒想到脫下口罩，長得很像高虹安的臉」。另外，也有不少網友認為長得像女藝人小優，「第一個想到小優」、「怎麼有一種小優的既視感」。