桃園女攜毒開註銷車牌上路　拒盤查催油門！警對空鳴槍仍遭攻擊

▲桃園市黃姓女子去年9月間攜毒開車外出，拒絕警方攔檢，員警對空鳴槍，黃女竟攻擊員警成傷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓女子去年9月間駕車掛著已註銷車牌外出，途中遇上八德警方攔查，黃女因車上有海洛因與安非他命等毒品，惟恐被警方查獲拒檢且猛催油門逃逸，員警對空鳴槍警告，但黃女仍拒絕員警盤查，員警破窗欲拘捕時，黃女為求兔脫攻擊2名員警成傷；桃園地檢署複訊時，黃女坦承犯行，檢方偵結依妨害公務、傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，44歲的黃姓女子去年9月25日晚間11時許駕車外出，行經八德區大興路與介壽路2段附近時，以長尾夾懸掛已註銷車牌在轎車車牌上，途中遇上八德警分局四維派出所員警攔檢，黃女擔心車上有海洛因與安非他命等毒品被稽查竟拒絕攔查，猛催油門企圖逃逸，其中王姓副所長見狀立即對空鳴槍警告。

黃女見狀仍欲逃逸，2名員警立即敲破車窗命黃女下車受檢，黃女為求兔脫，徒手攻擊員警，並以雙手抓住員警手部去磨擦車窗破損處，員警將黃女拉下車時，黃女還拉扯員警導致2名員警手肘分別有擦挫傷等傷害，員警隨即在黃女車上查出有海洛因與安非他命毒品等證物。

桃園地檢署複訊時，黃女坦承持有毒品，並對員警有攻擊傷害等犯行，警方則提供黃女毒品照片、密錄器截圖照片與醫院驗傷證明等佐證，檢方確認黃女犯行明確，偵結依妨害公務、傷害等罪嫌將黃女提起公訴。