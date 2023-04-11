李多慧連3天應援「不見林襄」！網疑「后不見后」...樂天回應了

▲李多慧（左）登台三連戰應援，恰巧林襄都缺席，引起外界質疑「后不見后」的局面。（圖／翻攝自李多慧IG、林襄臉書）

圖文／CTWANT

中職樂天桃猿日前宣布南韓人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee），將於今年加入旗下啦啦隊Rakuten Girls成為樂天女孩的一員，直接掀起網友熱議，而樂天桃猿14日會回到主場進行3連戰，這也是韓籍啦啦隊成員李多慧的處女秀，但樂天女孩公布的班表中14、15、16日這3天，有李多慧卻沒有林襄，難道是刻意讓2人后不見后？對此，樂天桃猿球團透露，女孩班表3月初就已經排定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲樂天女孩4月14到16日班表。（圖／翻攝自樂天女孩臉書）

《三立新聞網》引述球團說法，由於3月初去韓國才和李多慧洽談加盟事宜，當時女孩的班表已經確定，並沒有林襄、李多慧后不見后的問題。另外，球團經紀人表示，林襄很喜歡李多慧，還特地準備了鳳梨酥由經紀人轉交。

樂天桃猿球團也表示，女孩的應援場次是固定的，每人1年就是跳60場，只是排班時間先後的問題，由於林襄14到16日3天另有工作，因此無法到球場和李多慧相見。

不過隊長籃籃這3天都沒有班，但14日工作結束會到球場看李多慧初登場，在休息室和李多慧是鄰居的副隊長菲菲這3天有2天有班，會協助李多慧適應環境。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 印尼女富豪一個手抖 竟捐款「1個小目標」給待援粉絲

▸ 職人劇大手筆封街凱達格蘭大道！ 謝盈萱感動謝上百名的臨演

▸ 范瑞君自曝拒演大愛《最佳配角》 詮釋癌末病患大鬧化療室