山東航母具完全作業能力？　國防部喊「只要他敢出來」：你放心好了

▲國防部曝山東號航艦編隊。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍山東艦本次首次納入軍演，且在西太平洋海域執行殲15戰機起降。對於山東艦是否已具備「完全作業能力」？國防部情報室次長顏有賢12日表示，既然敢出來就有戰力，但料敵從寬不能說對方沒有，也不能說他很厲害，「只要他敢出來，敢進入我防空識別區，敢進入我國涵蓋地方，你放心好了，我們都有相關應處作為」。

針對中共本次演習，山東號、殲15戰機有出現一事，顏有賢表示，軍演跟軍事行動是不一樣的，這次聯合利劍的內容，跟繞台行動威懾不一樣。他說，演習名稱不是他訂的，是中共訂的，但是站在軍方立場，只要對方有行動的態樣，維護主權的行動是不會變的，只要在台灣的防空識別區內，相關活動都會應處，不論兵力大小、威懾程度，這才是我軍要關切的，至於演習名稱他不做評論。

另外，有關中共航母部分，顏有賢表示，中共有遼寧號、山東號，中共航母發展以這兩艘為主，遼寧艦比較早完成，從接船、改造、建造、試航等，每次活動任務目標都有掌握，至於這次中共山東艦在東部的相關活動，也一樣有所掌握，從海南島出來到現在操演形式、艦載機起降等，都是可以抓到的，同時也有盟國提供相關資訊。

顏有賢強調，這次中共的成效為何，我軍都有所掌握，現在他（指山東艦）還在西太平洋，後續也都會納入研析比對的參數中。

至於國軍這次是否有評估「山東艦」已具備「完全作業能力」？顏有賢表示，既然敢出來就是有戰力，料敵從寬，不能說他（山東艦）沒有戰力，但也不能說他很厲害，長他人之信，滅自己的威風。他強調，只要敢出來，在我防空識別區，都會說他有戰力，應該要朝這方面來準備才對。

顏有賢說，所以這次提到包括對艦、防禦作戰等，都是我軍所考量的，不會說對方沒有戰力，不會說戰力很高，而是「只要他敢出來，敢進入我防空識別區，敢進入我國涵蓋的地方，你放心好了，我們都有相關應處作為」。