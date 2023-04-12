共軍演習「沒有」進入24海浬　國防部：殲15在山東艦起降全掌握

▲山東艦艦隊編組，殲-15艦為載機。（圖／翻攝央視軍事）



記者陶本和／台北報導

針對中共解放軍日前展開為期3天的戰備警巡與聯合利劍軍演，中共機艦是否接近或進入24海浬？國防部情報室次長顏有賢12日表示，可以肯定跟外界報告，沒有進入24海浬，而中共山東航艦的殲15的起降，在我防空識別區內，都是可以掌握的。

中國大陸8日至10日間，展開為期三天的戰備警巡、聯合利劍演習，而在軍演期間，中共媒體指稱，台灣海軍與中國解放軍徐州艦在台海對峙，解放軍向我軍喊話，「24 海浬鄰接區不存在，台灣是中國不可分割的一部分」等。

外界關注中共解放軍本次軍演，是否有接近、突破或進入24 海浬？顏有賢12日表示，24海浬是媒體所關注的，演習期間沒有經過24海浬，「可以肯定跟外界報告，（共軍）沒有進入到24海浬」。

另外，針對山東航艦上的殲15戰機，在台灣防空識別區內進行起降，顏有賢表示，起降在我們的防空識別區內都是可以掌握的，而且有相關的應處，國軍不論是岸置的武器、空機、航艦也都有應處作為。

顏有賢說，共軍的威懾無所不用其極，山東號是首次納入軍演，而且進入東部地區，艦載機的起降部分，只要我們的雷達、預警機可以延伸掌握的部分，都會適時對外公布，應處的作為也一定會讓國人知道。

至於外界認為，本次山東號、殲15的起降作為，對於台灣花東佳山空軍基地帶來威脅，顏有賢表示，建軍備戰都是以防衛作戰為主，兵力部署都會有所考量，岸置飛彈不分東西南北，本島就是一體性的，只要可以遏止敵軍，所有戰備整備就會納入考量。

顏有賢強調，媒體上或軍事專家的評論都予以尊重，國軍主軸定調很明確，不會因為這些軍事學者評論，就去改變現有的作戰準備，只要對我軍，尤其東部防衛作戰、重要基地等，建軍備戰跟投資，都會建立可恃的防衛兵力，這些場景都會納入考量，備戰跟武力籌獲也會以此為想定，媒體跟軍事學者的東西也都會注意。

▲山東艦艦隊編組。（圖／翻攝央視軍事）