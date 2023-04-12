國防部證實中共假訊息、認知戰「進化了」　一改去年P圖被抓包

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對中共解放軍為期三天的軍演，在假訊息、網路攻擊方面是否比以往更嚴重？國防部發言人孫立方12日表示，相較於去年8月的操演，中共這次在假訊息、認知作戰上更為精緻，一改上次P圖被抓包，已不再使用類似方式，而是改成現場報導等方式來做訊息傳遞，而且編組也有做人員統合，可見有很大調整跟進步。

孫立方表示，去年8月期間的中共軍演到這次軍演，透過假訊息意圖影響民心士氣已是必然，兩次操演中都看到非常明顯的狀況，比較去年的操演，中共這次假訊息跟認知作戰操作是更精緻，而且手法一改上次P圖被抓包，而是改成類似現場報導的方式來做訊息傳遞。

另外，孫立方指出，中共在編組方面，也有把人員做統合，可見作業機制上有很大的調整跟進步，這些做法都代表台灣面臨認知戰的威脅更巨大；不過，他也強調，軍方跟國安團隊都有做了先期準備，也有很多新的作法。

孫立方分享，每天公布即時動態之外，這次操演期間幾乎每兩至三小時左右，就會再公佈一次動態，一改以往24小時為間隔；另外，在軍演過程中，也派遣軍聞社、青年日報與軍媒新聞官深入採訪，把官兵真實狀況反映出來，這是要反制認知戰所採取的努力。