　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

有進步！國防部證實中共假訊息、認知戰「進化」　一改去年P圖被抓包

▲國防部發言人孫立方主持「無人機國家隊」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對中共解放軍為期三天的軍演，在假訊息、網路攻擊方面是否比以往更嚴重？國防部發言人孫立方12日表示，相較於去年8月的操演，中共這次在假訊息、認知作戰上更為精緻，一改上次P圖被抓包，已不再使用類似方式，而是改成現場報導等方式來做訊息傳遞，而且編組也有做人員統合，可見有很大調整跟進步。

孫立方表示，去年8月期間的中共軍演到這次軍演，透過假訊息意圖影響民心士氣已是必然，兩次操演中都看到非常明顯的狀況，比較去年的操演，中共這次假訊息跟認知作戰操作是更精緻，而且手法一改上次P圖被抓包，而是改成類似現場報導的方式來做訊息傳遞。

另外，孫立方指出，中共在編組方面，也有把人員做統合，可見作業機制上有很大的調整跟進步，這些做法都代表台灣面臨認知戰的威脅更巨大；不過，他也強調，軍方跟國安團隊都有做了先期準備，也有很多新的作法。

孫立方分享，每天公布即時動態之外，這次操演期間幾乎每兩至三小時左右，就會再公佈一次動態，一改以往24小時為間隔；另外，在軍演過程中，也派遣軍聞社、青年日報與軍媒新聞官深入採訪，把官兵真實狀況反映出來，這是要反制認知戰所採取的努力。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
南韓：中國禁航27分鐘「與火箭掉落物有關」　日本證實接獲通報
獨／派翠克拒「同台葛斯齊」遭封殺！　圤智雨爆節目邀約內幕
陸對台設「禁航區」衝擊飛日韓航班　70%受影響
獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　就是要他殘廢
獨／200公斤包裹車滑落　員工遭重壓！恐怖畫面曝
隋棠薄紗禮服露到屁股！　老公看辣照偷笑吐4字
大陸對台2455項產品貿易壁壘調查　學者分析背後原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陣痛是必然的！　謝龍介談「費芯大戰」：巧芯讓我想起年輕的自己

賴清德換「挺台灣」臉書頭貼　棒球本壘板藏寓意

馬紹爾群島外交貿易部長抵台　蔡英文13日總統府接見

絕無股權轉讓、中資、官商勾結　鏡電視：立委不實指控追訴到底

蔣萬安明首次施政報告　國民黨：尊重在野黨、該護航會護航

不考慮不分區！劉世芳健康因素難負荷　全力輔選中央提名人選

國防部證實中共假訊息、認知戰「進化了」　一改去年P圖被抓包

高端連三個月營收掛零　王鴻薇疑衛福部「即時救援」邀投公費疫苗

山東艦戰力如何？　國防部喊「只要它敢出來」：你放心好了

侯友宜鬆口「隨時上場」！朱立倫牽手喊「凍蒜」　共站C位互動曝

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

陣痛是必然的！　謝龍介談「費芯大戰」：巧芯讓我想起年輕的自己

賴清德換「挺台灣」臉書頭貼　棒球本壘板藏寓意

馬紹爾群島外交貿易部長抵台　蔡英文13日總統府接見

絕無股權轉讓、中資、官商勾結　鏡電視：立委不實指控追訴到底

蔣萬安明首次施政報告　國民黨：尊重在野黨、該護航會護航

不考慮不分區！劉世芳健康因素難負荷　全力輔選中央提名人選

國防部證實中共假訊息、認知戰「進化了」　一改去年P圖被抓包

高端連三個月營收掛零　王鴻薇疑衛福部「即時救援」邀投公費疫苗

山東艦戰力如何？　國防部喊「只要它敢出來」：你放心好了

侯友宜鬆口「隨時上場」！朱立倫牽手喊「凍蒜」　共站C位互動曝

貨櫃三雄與台驊3月營收年減幅驚人相似　顯示運價操作空間很小

台版柬埔寨首腦「藍道」自認沒事　帳戶近千萬開豪車！妻10萬交保

妹子強拉相親男開房！遭擋門爆氣問：我身材這麼好你忍得住？

業界審查最難挑戰！「東森嚴選」高標檢驗品質　深獲消費者信賴

快訊／陸發起貿易壁壘調查　國台辦：台灣單方面限制損害陸企利益

台中越南移工「4打1」街頭追逐砍人　拔腿駕車逃亡畫面曝光！

李展毅單場雙響砲　味全二軍中止台鋼雄鷹4連勝吞首敗

桃園男強抱按摩女上床想硬上　掏鳥磨蹭臀腿下場曝

男子騎贓車40公里竊電纜線　連偷兩天...帆布袋掩飾仍被逮

老公「看A片被抓到」認了很紓壓　美人妻崩潰喊：這是出軌！

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

政治熱門新聞

「全法國都在討論台灣！」　駐法代表震撼

內湖驚爆15槍掃射槍擊案　蔣萬安怒：絕不能容忍

台積電高雄廠生變！美女議員：房價已爆

台積電高雄設廠傳延後　陳其邁：投資不變！

快訊／中共於台灣北方設「禁航區」　主要「航太活動」軍方緊盯

「朱侯郭」比一比！　黃暐瀚曝「這人」最強嘆：可惜沒政治魅力

朱立倫常會上牽手侯友宜！　「共站C位」互動曝光

民進黨正式提名賴清德　14立委初選區激戰

法艦沿「中線以西」穿台海　他示警不尋常：馬克宏在國內壓力很大

徐巧芯政見發表會來了！日期曝光

幕後／立委表態力挺、侯友宜臉書談國政　1場會議＋這2人是關鍵

影射何志偉？　黃承國：大金牛掃了嗎

譴責中共環台軍演　許淑華：嚴重威脅區域和平

遭控「黃承國小三」　她發懸賞金擷證據：再亂放話就提告！

更多熱門

相關新聞

山東艦戰力如何？　國防部喊「只要它敢出來」：你放心好了

山東艦戰力如何？　國防部喊「只要它敢出來」：你放心好了

中共解放軍山東艦本次首次納入軍演，且在西太平洋海域執行殲15戰機起降。對於山東艦是否已具備「完全作業能力」？國防部情報室次長顏有賢12日表示，既然敢出來就有戰力，但料敵從寬不能說對方沒有，也不能說他很厲害，「只要他敢出來，敢進入我防空識別區，敢進入我國涵蓋地方，你放心好了，我們都有相關應處作為」。

共軍演習未進入24海浬　國防部：殲15在山東艦起降全掌握

共軍演習未進入24海浬　國防部：殲15在山東艦起降全掌握

快訊／中共於台灣北方設「禁航區」　主要「航太活動」軍方緊盯

快訊／中共於台灣北方設「禁航區」　主要「航太活動」軍方緊盯

LIVE／中共3天派232架軍機、32艘軍艦　國防部公開說明因應作為

LIVE／中共3天派232架軍機、32艘軍艦　國防部公開說明因應作為

35共機、8艘共艦擾台航跡圖曝　15架次逾越海峽中線

35共機、8艘共艦擾台航跡圖曝　15架次逾越海峽中線

關鍵字：

國防部軍方中共

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

《不熙娣》派翠克拒同台葛斯齊！

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

2波全台變天　「雨更大」時間曝

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面