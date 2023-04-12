LIVE／中共3天派232架軍機、32艘軍艦　國防部公開說明因應作為

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前出訪友邦，在過境美國期間會面美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），引發中國不滿大動作舉行環台軍演；根據統計，中共解放軍3天出動軍機多達232架次、32艘次軍艦與我對峙，更派出山東艦航母航行東部海域。對此，國防部12日下午2時30分，講舉行記者會，說明本次中共軍演因應作為，以及民安演習的相關規劃，《ETtoday新聞雲》為您全程直播。

▲國防部曝山東號航艦編隊。（圖／國防部提供）



在蔡英文出訪返國後，中共東部戰區隨即宣布，8日至10日在台灣周邊執行戰備警巡及聯合利劍演習。首日，國防部偵獲殲10、殲11、殲16、運油20、轟6K及空警500等各型機71架次，其中逾越中線及進入西南空域45架次；共艦9艘次。

▲▼軍方釋出監控共軍徐州艦、蘇州艦畫面。（圖／國防部提供）



接著，中共第二天軍演，持續分自北、中、南逾越海峽中線，國防部偵獲蘇愷30、殲10、殲11、殲15、殲16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機70架次。其中逾越中線及進入西南、東南空域35架次；共艦11艘次。

中共第三天軍演，國防部偵獲蘇愷30、殲10/11/15/16、轟6、運油20、運8/9及空警200/500等各型機91架次。其中逾越中線及進入西南、東南空域54架次(含山東號艦載殲15型機)；共艦12艘次。創下軍方公布共軍動態以來新高的紀錄。

特別的是，中共山東號航艦編隊，亦於西太平洋海域執行航訓，並且釋出殲15起降的畫面，也透過公布的畫面，刻意彰顯其掛載「霹靂12」飛彈，用意應該是對美國、日本嗆聲，該飛彈射程有100公里。對此，我國軍則運用任務機、艦及岸置防空、反艦飛彈系統嚴密監控、應處。

▼共軍環台軍演，我軍愛國者飛彈抵達戰術位置。（圖／翻攝蔡英文臉書）

